Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án rửa tiền quy mô lớn, diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước từ năm 2023 đến 2024.

Trong vụ án này, 9 bị cáo bị truy tố tội Rửa tiền gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, trú TPHCM), Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi), Lê Văn Xuân (40 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi), Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi), Quách Việt Tuấn (29 tuổi), Nguyễn Đình Học (29 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, cùng ở Hà Nội) và Nguyễn Đình Hải (1996, Bắc Ninh).

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (27 tuổi, quê Vĩnh Long) và Hà Thị Trang (31 tuổi, quê TPHCM) bị truy tố tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù; Ngô Duy Khánh lĩnh án 30 tháng cải tạo không giam giữ; Hà Thị Trang 24 tháng tù.

Các bị cáo khác lĩnh án từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh quen một người Campuchia tên Oliver qua Facebook.

Oliver thuê Khánh mở và thu gom tài khoản ngân hàng để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản.

Trong ba tháng, Khánh mở 6 tài khoản và lôi kéo 9 người khác mở thêm 32 tài khoản, hưởng lợi 13 triệu đồng. Trang cũng tham gia đứng tên 6 tài khoản và lôi kéo người khác mở 23 tài khoản, thu lời 8,5 triệu đồng.

Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh (SN 1993, ở Hà Nội) được xác định là người cầm đầu, đang bỏ trốn.

Cáo trạng thể hiện nhóm của Linh nhận tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng, phân tán qua nhiều kênh khác nhau rồi mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc phạm pháp.

Chỉ trong 10 ngày (15-24/1/2024), nhóm này đã nhận hơn 19 tỷ đồng, chuyển cho các nhóm Huyền, Xuân, Lãm và Tốn để đổi sang USDT.

Dù biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp, các bị cáo vẫn cố tình giao dịch. Trước đó, nhiều người trong nhóm từng bị công an triệu tập vì dính đến các giao dịch đáng ngờ.