Bé gái nghi bị điện giật tử vong khi đi bộ qua cầu sắt

Theo thông tin từ UBND xã Tân Hưng (tỉnh Cà Mau), khoảng 10h50 ngày 27/9, cháu T.T.T. (10 tuổi) đi chơi với bạn. Sau đó, cháu T. đi bộ qua cầu sắt để về nhà.

Khi đi đến gần giữa cầu, cháu T. bất ngờ bị điện giật tử vong.

Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây điện dài khoảng 80m kéo từ một trụ điện vào nhà người dân. Đoạn giữa dây điện cột vào nhịp giữa cầu (thanh cầu làm bằng sắt) bị hỏng, nghi là nguyên nhân gây rò rỉ điện ra cầu, dẫn tới tai nạn của cháu bé.

Cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục điều tra làm rõ.