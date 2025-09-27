50 người đội mưa bão tìm kiếm người đàn ông mất tích trong rừng

Người đàn ông 62 tuổi mất tích trong rừng tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, sau khi đi vào rừng làm việc cùng bạn. Đến tối 27/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của ông.

Theo thông tin từ UBND xã Thạnh Bình, ông T. (62 tuổi, trú tại xã Thạnh Bình) cùng một người khác vào rừng từ ngày 25/9. Đến chiều 26/9, ông T. không quay ra khỏi rừng, người bạn đi cùng không tìm được ông, đã chạy về báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong rừng (Ảnh: Tam Kỳ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một lực lượng khoảng 50 người, bao gồm công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương, đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên đến tối nay, ông T. vẫn chưa được tìm thấy.

"Thời tiết đang mưa to, trời tối, địa bàn rừng hiểm trở nên lực lượng đang tạm dừng tìm kiếm, đến sáng mai sẽ tiếp tục”, lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình thông tin.

Ông T. là người địa phương và rất thông thạo địa hình rừng. Nguyên nhân dẫn đến việc mất tích của ông chưa được làm rõ.