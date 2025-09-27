Sân bay Đà Nẵng tạm ngưng tiếp nhận chuyến bay do bão Bualoi
(Dân trí) - Bắt đầu từ 6h ngày 28/9, mọi chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại Sân bay Đà Nẵng đều bị tạm ngưng.
Tối 27/9, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết, phòng điều hành đã phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về việc tạm ngưng tiếp nhận chuyến bay do ảnh hưởng bão Bualoi.
Việc tạm ngưng bắt đầu từ 6h đến 11h ngày 28/9, áp dụng đối với mọi chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại Sân bay Đà Nẵng.
Theo kế hoạch của công ty, 11 chuyến bay có lộ trình nước ngoài bị ảnh hưởng, gồm 8 chuyến đến và 3 chuyến đi.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, đã chủ trì họp trực tuyến với 93 phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm triển khai công tác ứng phó với bão Bualoi.
Ông Minh nhấn mạnh, cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, sáng 28/9 sẽ áp sát thành phố, sau đó đi theo hướng Tây Tây Bắc. Chiều tối nay, dự kiến thành phố sẽ có mưa, sáng 28/9 sẽ có gió và mưa lớn.
Lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục liên hệ tàu thuyền trên biển kêu gọi về nơi an toàn, nhất là 4 tàu đang nằm trong diện nguy hiểm.
Các địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Tiên Phước, Thăng Phú... nguy cơ ngập úng, sạt lở, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động phương án di dân về nơi an toàn.
Đối với các phường đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng ứng trực các trạm bơm, lãnh đạo UBND phường nhắc nhở người dân chủ động tháo gỡ vật cản tại các hố ga để xử lý ngập úng.
Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương liên tục cập nhật đưa tin cảnh báo, hỗ trợ các địa bàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp, mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 27/9, bão số 10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 30-35km/h.
Đến 13h ngày 28/9, bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.
Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km/h và có khả năng mạnh lên.
Lúc 1h ngày 29/9, bão Bualoi trên đất liền khu vực Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.
Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội
Dự báo từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.
Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 27 đến ngày 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.