Sân bay Đà Nẵng tạm ngưng tiếp nhận chuyến bay do bão Bualoi

Tối 27/9, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết, phòng điều hành đã phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về việc tạm ngưng tiếp nhận chuyến bay do ảnh hưởng bão Bualoi.

Việc tạm ngưng bắt đầu từ 6h đến 11h ngày 28/9, áp dụng đối với mọi chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại Sân bay Đà Nẵng.

Hành khách làm thủ tục tại Sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo kế hoạch của công ty, 11 chuyến bay có lộ trình nước ngoài bị ảnh hưởng, gồm 8 chuyến đến và 3 chuyến đi.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, đã chủ trì họp trực tuyến với 93 phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm triển khai công tác ứng phó với bão Bualoi.

Ông Minh nhấn mạnh, cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, sáng 28/9 sẽ áp sát thành phố, sau đó đi theo hướng Tây Tây Bắc. Chiều tối nay, dự kiến thành phố sẽ có mưa, sáng 28/9 sẽ có gió và mưa lớn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục liên hệ tàu thuyền trên biển kêu gọi về nơi an toàn, nhất là 4 tàu đang nằm trong diện nguy hiểm.

Các địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Tiên Phước, Thăng Phú... nguy cơ ngập úng, sạt lở, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động phương án di dân về nơi an toàn.

Đối với các phường đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng ứng trực các trạm bơm, lãnh đạo UBND phường nhắc nhở người dân chủ động tháo gỡ vật cản tại các hố ga để xử lý ngập úng.

Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương liên tục cập nhật đưa tin cảnh báo, hỗ trợ các địa bàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp, mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân.