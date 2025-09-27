Drone AI của người Việt phát hiện vết nứt cầu, khả thi cho cứu nạn, cứu hộ

Một hệ thống máy bay không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động phát hiện vết nứt trên dầm cầu bê tông với độ chính xác cao đã được giới thiệu tại Chương trình tọa đàm giữa Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và thế hệ trẻ Việt Nam.

Sản phẩm đột phá này, do TS Ngô Thanh Bình và TS Lương Xuân Chiểu từ Trường Đại học Giao thông Vận tải phát triển, hứa hẹn nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá tình trạng cầu và mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong cứu nạn, cứu hộ.

Sinh viên tìm hiểu hệ thống drone AI phát hiện nứt cầu bê tông tại không gian trưng bày (Ảnh: Thanh Bình).

Công nghệ tiên tiến cho an toàn cầu đường

Hệ thống UAV này sử dụng công nghệ AI để tự động phân tích hình ảnh ngay trong quá trình bay, phát hiện các chi tiết bất thường với độ chính xác lên đến ≥ 0,2 mm.

Hệ thống không chỉ phát hiện và đo vết nứt cầu, mà còn mở ra khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Thanh Bình).

Dữ liệu sau đó được truyền về trạm điều khiển mặt đất để xử lý chuyên sâu, tổng hợp thông tin và đưa ra đánh giá toàn diện về tình trạng công trình.

Khả năng bay linh hoạt của drone, bao gồm các kiểu di chuyển ngang, dọc, vòng quanh dầm, tiếp cận cả phần trên và dưới cầu, hoặc theo lộ trình định sẵn, giúp kiểm tra toàn diện các cấu trúc phức tạp.

Điều này không chỉ giảm thời gian kiểm định mà còn hạn chế bỏ sót các vết nứt nhỏ, tiềm ẩn nguy hiểm.

Hệ thống đã được thử nghiệm thành công tại nhiều cây cầu trọng điểm của Hà Nội như cầu vượt đường sắt trên cao Cầu Giấy, cầu Đông Trù và tuyến vành đai 2. Kết quả cho thấy sự ổn định trong hoạt động và độ tin cậy cao của dữ liệu thu được, mở ra triển vọng triển khai trên quy mô toàn quốc.

Tiềm năng ứng dụng trong cứu nạn, cứu hộ

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm định cầu, nhóm nghiên cứu còn mở rộng tiềm năng của hệ thống sang lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Bằng cách tích hợp cảm biến nhiệt, drone có thể xác định nạn nhân đuối nước, một ứng dụng đã được thử nghiệm thành công tại Quảng Ninh.

Tổng Giám đốc WIPO tham quan khu trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ buổi tọa đàm (Ảnh: Thanh Bình).

Sản phẩm này đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là nhiệm vụ khoa học công nghệ có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc năm 2024, khẳng định giá trị và tầm quan trọng của sáng kiến.

Việt Nam hướng tới "Make in Vietnam" và sở hữu trí tuệ

Tại buổi tọa đàm, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá cao sự chuyển mình của Việt Nam: "Đất nước các bạn không chỉ tập trung vào sản xuất dựa trên ý tưởng nhập khẩu từ nước ngoài, mà đang hình thành một chương trình phát triển mới, không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà là Make in Vietnam".

Ông Tang nhấn mạnh tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế tương lai của Việt Nam, khuyến nghị các sản phẩm công nghệ Việt cần được bảo hộ về thương hiệu, kiểu dáng và kỹ thuật.

Tổng Giám đốc WIPO nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang "tài sản hóa và thương mại hóa” (Ảnh: Thanh Bình).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông nhấn mạnh Nghị quyết 57 coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, với sở hữu trí tuệ đóng vai trò trụ cột trong bảo vệ và khai thác giá trị sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thanh Bình).