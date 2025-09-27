Bão Bualoi chưa đổ bộ, lốc xoáy đã cuốn bay mái nhiều nhà dân

Chiều 27/9, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân.

Theo ông Cầu, trận lốc xoáy xảy ra vào lúc khoảng 15h15 khiến 3 nhà liền kề của người dân tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền bị tốc mái hoàn toàn.

Trận lốc xoáy khiến hàng quán của một hộ dân tại xã Quảng Điền bị thiệt hại nặng (Ảnh: Facebook Quảng Điền Quê Ta Ơi).

Mưa lớn kèm dông lốc còn làm gãy đổ một số trụ đèn đường tại khu vực trung tâm xã Quảng Điền.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời nhà cửa, di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 10 đổ bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 27/9, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm dông sét.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường khu vực trung tâm thành phố như Văn Tiến Dũng, Võ Văn Kiệt, Tam Thai, Lê Ngô Cát,… bị ngập sâu cục bộ, nước chảy xiết, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Đoạn đường Văn Tiến Dũng tại phường An Cựu, thành phố Huế ngập sâu cục bộ do mưa lớn (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, do ảnh hưởng của bão Bualoi, trong các ngày 27-29/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Từ sáng 28 đến ngày 29/9, trên đất liền vùng ven biển của Huế có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Để ứng phó với mưa bão, các địa phương tại thành phố Huế đã rà soát, lên phương án di dời 10.132 hộ, với 32.697 khẩu, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.

Thành phố Huế đã di dời 123 hộ/387 nhân khẩu tại khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, các lực lượng vũ trang đang duy trì gần 5.000 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân trong thiên tai.

Đường Võ Văn Kiệt, phường Thủy Xuân, thành phố Huế ngập sâu khiến phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Vi Thảo).

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4, cho biết, Quân khu đã thành lập đoàn công tác tại thành phố Huế, sẵn sàng chỉ huy, ứng cứu người dân trong trường hợp khẩn cấp do bão Bualoi gây ra.

Cùng ngày, đoàn công tác Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố Huế đã đi kiểm tra dọc các tuyến ven biển, rà soát các khu vực trọng yếu để sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo ông Cương, lực lượng quân sự tăng cường các biện pháp đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong và sau khi bão đổ bộ.

Ngoài ra lực lượng quân sự cũng sẵn sàng các phương án gia cố đê điều, đặc biệt là ở tuyến ven biển, cố gắng hạn chế tối đa việc bờ biển bị xâm thực do bão gây ra.