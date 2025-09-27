Fernandes đá hỏng phạt đền, Man Utd nhận trái đắng trước Brentford

Brentford đã chính thức thoát khỏi khu vực xuống hạng của Ngoại hạng Anh 2025-26 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Man Utd. Cú đúp bàn thắng của Igor Thiago trong hiệp một đã đặt nền móng cho một màn trình diễn ấn tượng, đẩy "Quỷ Đỏ" vào chuỗi tám trận không thắng trên sân khách tại giải đấu (hòa 2, thua 6).

Sau khởi đầu tệ hại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với chỉ 4 điểm sau 5 vòng đấu, Brentford bước vào trận đấu trên sân Brentford Community với quyết tâm cao độ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keith Andrews, đội chủ nhà đã thi đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút thứ 8 khi đường chuyền dài chuẩn xác của Jordan Henderson tạo điều kiện cho Thiago thoát xuống và dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Altay Bayındır mở tỷ số trận đấu.

Brentford chơi áp đảo trước Man Utd trong nửa đầu hiệp một (Ảnh: Getty).

Có được bàn mở tỷ số, "Bày ong" thi đấu đầy hứng khởi, đội chủ nhà liên tiếp những tình huống tấn công áp sát gây nguy hiểm khung thành đối thủ bởi Sepp van den Berg và Nathan Collins. Áp lực của Brentford đã đạt hiệu quả với bàn thắng nhân đôi cách biệt đầy xứng đáng ở phút 20. Thiago một lần nữa có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng vào lưới trống từ cự ly 6m sau khi Bayındır chỉ có thể cản phá nỗ lực dứt điểm ban đầu của Kevin Schade.

Chỉ thắng ba trong số 24 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng thành London (hòa 6, thua 15), Man Utd đã tìm lại được chút bình tĩnh khi hiệp một trôi qua được một nửa. Phút 26, đoàn quân của Ruben Amorim đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 khi Benjamin Sesko sút tung lưới Caoimhin Kelleher từ cự ly gần.

Không nao núng trước bàn gỡ của Man Utd, Brentford tiếp tục chiếm ưu thế trong những phút đầu hiệp hai. Cú sút chìm hiểm hóc của Dango Ouattara đã bị Bayındır cản phá xuất sắc. Pha bóng này trở nên quan trọng khi trận đấu trôi về 20 phút cuối.

Fernandes thực hiện không thành công quả phạt đền khi đối đầu với Kelleher (Ảnh: Getty).

Phút 76, đội khách được hưởng một quả phạt đền khi cựu cầu thủ Bees Bryan Mbeumo bị Collins kéo ngã trong vòng cấm. Bruno Fernandes là người thực hiện quả phạt đền, nhưng Kelleher đã đoán đúng hướng và cản phá thành công, đây là quả phạt đền thứ hai của đội trưởng "Quỷ đỏ" bị cản phá tại Premier League mùa này.

Đội bóng của Amorim tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút cuối, với Joshua Zirkzee và Mason Mount được tung vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà đã ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Phút 90+5, Mathias Jensen tung cú sút tuyệt đẹp vượt qua tầm với của Bayindir, kéo dài thành tích ấn tượng của "Bầy ong" trên sân nhà lên con số chỉ một trận thua sau bảy trận (thắng 4, hòa 2).