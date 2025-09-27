Tài xế tố xe biển xanh sang đường ẩu suýt gây tai nạn

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang làm rõ thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về việc một ô tô gắn biển số xanh sang đường thiếu quan sát, suýt gây tai nạn.

Trưa cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip một ô tô di chuyển trên đường bất ngờ phải phanh gấp để tránh chiếc xe biển xanh rẽ qua đường đột ngột. Hai phương tiện suýt xảy ra va chạm giao thông.

Ô tô biển xanh sang đường suýt va chạm với ô tô đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh L., người đăng tải clip, cho biết trưa 27/9, anh đi du lịch tại tỉnh Đắk Lắk. Khi anh di chuyển đến đường Hùng Vương đoạn qua phường Phú Yên, một ô tô mang biển kiểm soát màu xanh 78A-006.xx bất ngờ rẽ phải, băng qua đường đột ngột.

Trước sự việc, anh L. phải phanh gấp khiến đồ đạc trong xe văng về phía trước. Ô tô do anh L. điều khiển kịp dừng lại chỉ cách xe biển xanh chưa đầy 1m. Sau vụ việc, phương tiện mang biển xanh nhanh chóng rời đi.

Cho rằng ô tô biển xanh sang đường ẩu, suýt gây tai nạn nhưng không xuống xe hỏi thăm tình hình mà rời đi luôn, anh L. đã trích xuất clip từ camera giám sát hành trình gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý.