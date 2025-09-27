Nữ sinh vào nhà nghỉ chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”

Ngày 27/9, Công an phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đã nhận được thư cảm ơn sau khi kịp thời giải cứu một nữ sinh viên thoát khỏi chiêu trò "bắt cóc online" của các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được trình báo về trường hợp nữ sinh B. (18 tuổi, quê Hà Nội, đang là sinh viên trên địa bàn phường Hòa Khánh) có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.

Công an giải cứu nữ sinh tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, mẹ của nạn nhân nhận được tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa: "Con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người".

Cùng lúc đó, nữ sinh B. bị các đối tượng giả danh công an gọi điện, đưa ra những hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, ép buộc chuyển tiền để "chứng minh trong sạch".

Không dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo còn buộc nạn nhân phải thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng lên kịch bản "trúng tuyển du học" nhằm che mắt người thân, tránh sự nghi ngờ.

Trong tình trạng hoảng loạn và bị thao túng tâm lý, nữ sinh B. đã chuyển hơn 556.000 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Đến 13h30 cùng ngày 27/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện và giải cứu thành công nữ sinh B. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.