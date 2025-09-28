Tình huống diễn ra vào ngày 26/9 trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

Luồn lách tạt đầu ô tô, người phụ nữ đi xe máy tự đẩy mình vào nguy hiểm (Video: Hồng Anh).

Làn đường BRT được hiểu là làn đường chuyên dụng dành cho xe buýt nhanh (xe buýt BRT), có biển báo và vạch nét liền phân làn, các phương tiện khác không được phép đi vào (trừ xe được ưu tiên theo quy định).

Tuy nhiên, nhiều người không chú ý biển báo hoặc cố tình đi vào làn đường này để có thể di chuyển nhanh hơn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Việc vi phạm này không chỉ gây cản trở hoạt động của xe buýt BRT, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và có nguy cơ bị xử phạt.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô vi phạm lỗi này sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt đối với người điều khiển mô-tô và xe gắn máy là 600.000-800.000 đồng.

Tại các điểm ra vào bến dọc tuyến xe buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa đều có hệ thống camera giám sát giao thông. Hình ảnh thu được từ các camera này sẽ là cơ sở để cảnh sát giao thông tiến hành phạt nguội những người vi phạm.