Real Madrid thua đậm trong cuộc đối đầu với Atletico

Hành quân đến sân của Atletico, Real Madrid quyết tâm chiến thắng khi sử dụng bộ tứ tấn công Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe. Bên phía Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Nico Gonzalez và Alvarez.

Alcaraz lập cú đúp trong chiến thắng của Atletico trước Real Madrid (Ảnh: Getty).

Atletico Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ở đầu trận, nhưng Alexander Sorloth lại bỏ lỡ đáng tiếc khi chần chừ trong pha dứt điểm, tạo điều kiện để Eder Militao kịp thời truy cản.

Sức ép của Atletico được cụ thể hóa ở phút 14, từ pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của Giuliano Simeone, Robin Le Normand băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Atletico.

Tuy nhiên, Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, dù bị ép sân. Arda Guler tung đường chọc khe tinh tế cho Kylian Mbappe, và chân sút người Pháp dễ dàng hạ gục thủ thành đối phương, san bằng tỷ số 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, Real Madrid hoàn tất màn ngược dòng trong hiệp một khi Guler đón đường chuyền của Vinícius Junior rồi dứt điểm tung lưới Oblak, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của Real Madrid không kéo dài được lâu. Ngay trước giờ nghỉ, Koke Resurreccion treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm và Sorloth đã không bỏ lỡ, đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Atletico.

Bước sang hiệp 2, Atletico Madrid tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công. Trọng tài xác định Arda Guler đã phạm lỗi nguy hiểm với Nicolas Gonzalez trong pha tranh chấp và Atletico được hưởng phạt đền. Alvarez bình tĩnh đánh bại Courtois, giúp Atletico dẫn trước 3-2.

Real Madrid nhận thất bại đầu tiên ở La Liga mùa giải năm nay (Ảnh: Getty).

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao người Argentina tiếp tục tỏa sáng với một siêu phẩm đá phạt hàng rào, đưa bóng lượn vào góc cao khung thành khiến Thibaut Courtois dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá, giúp Atletico dẫn 4-2.

Màn trình diễn hoàn hảo của Atletico được khép lại ở phút bù giờ, khi Antoine Griezmann điền tên mình lên bảng tỷ số với bàn thắng ấn định tỷ số 5-2, hoàn tất chiến thắng tưng bừng của Atletico trên sân Metropolitano.

Thua đau đớn Atletico,Real Madrid chấm dứt chuỗi trận toàn thắng ở La Liga năm nay. Đoàn quân HLV Xabi Alonso đứng trước nguy cơ bị Barcelona chiếm ngôi đầu bảng, nếu CLB xứ Catalonia thắng Sociedad vào tối mai.

Đội hình thi đấu

Atletico: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Nico Gonzalez, Alvarez, Sorloth.

Bàn thắng: Le Normand (14'), Sorloth (45'+3), Alvarez (52', 64'), Griezmann (90'+4).

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao (Asencio 46'), Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe (25'), Guler (36').