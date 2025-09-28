Liverpool bất ngờ gục ngã trên sân Crystal Palace

Liverpool đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải 2025/26 sau khi Eddie Nketiah ghi bàn thắng quyết định ở phút 97, giúp Crystal Palace đánh bại nhà vô địch Ngoại hạng Anh với tỷ số 2-1 tại Selhurst Park. Kết quả này cũng giúp Crystal Palace lập kỷ lục 18 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Dù Liverpool kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một, Crystal Palace lại là đội nguy hiểm hơn và đã mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ một quả phạt góc, Ryan Gravenberch phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Ismaïla Sarr dễ dàng đệm bóng vào lưới từ cự ly gần, ghi bàn thắng thứ năm của anh trong tám trận đối đầu với Liverpool. Yeremy Pino và Jean-Philippe Mateta sau đó cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng đều bị Alisson từ chối.

Liverpool đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi sức mạnh của Crystal Palace (Ảnh: Getty).

Alexander Isak có lần đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng anh tỏ ra khá lạc nhịp. Tân binh đắt giá của Liverpool có pha đột phá qua Dean Henderson nhưng lại dứt điểm từ góc hẹp không thành công. Cơ hội tốt nhất của Liverpool trong hiệp một đến ở phút 37 khi Ibrahima Konate đánh đầu chệch cột dọc từ một quả phạt góc. Trước khi hiệp một kết thúc, Mateta suýt chút nữa đã ghi bàn với cú sút xoáy đi chệch cột dọc.

Sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục duy trì sức ép để tìm bàn gỡ. Cầu thủ vào sân thay người Cody Gakpo suýt chút nữa đã tạo ra một cú sút xoáy ngay lập tức. Florian Wirtz cũng thử thách Henderson nhưng cú vô lê của anh không chính xác. Dù "Đại Bàng" tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công, cơ hội vẫn liên tục đến với Liverpool, và Isak lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác.

Chiesa giúp Liverpool níu giữ hy vọng có điểm (Ảnh: Getty).

Khi trận đấu tưởng chừng như đã an bài, Federico Chiesa bất ngờ đưa bóng vào lưới từ cự ly gần. Bất chấp tình huống Mohamed Salah có nguy cơ chạm tay, bàn thắng vẫn được VAR công nhận ở phút 87.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Nketiah đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ 7, mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp cho Crystal Palace trước Liverpool trong mùa giải này. Kết quả này đưa "Đại bàng" lên vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Liverpool ba điểm, và chấm dứt chuỗi trận bất bại của Liverpool trong 90 phút thi đấu chính thức ở mùa giải 2025-26.