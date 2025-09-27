Haaland lập cú đúp, Man City thắng tưng bừng trước Burnley

Manchester City đã vượt qua Burnley với tỷ số 5-1 trong một trận đấu đầy kịch tính, nơi đội khách không gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ sân Etihad. Đây là chiến thắng thứ 14 liên tiếp của Man City trước đội bóng vùng Clarets trên mọi đấu trường.

Ngay từ những phút đầu, Burnley gây ra không ít khó khăn cho hàng công của Man City. Đội chủ nhà nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chắc chắn đã phong tỏa tốt các mũi tấn công của Man City. Tuy nhiên, với chuỗi thành tích ấn tượng trước Burnley, những khó khăn đó của đội chủ nhà dường như không kéo dài.

Bunrley đã chơi quyết liệt trước Man City (Ảnh: Getty).

Phút 12, Man City đã tìm được đường đến khung thành đội khách. Một pha phòng ngự lỏng lẻo bất thường của Burnley đã tạo điều kiện cho Jeremy Doku tung cú sút về phía khung thành, và Maxime Esteve đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà sau pha cản phá của thủ môn.

Bị dẫn trước, các học trò của Scott Parker dường như bị choáng váng nhưng đã cố gắng vượt qua sức ép của Man City để giữ tỷ số 0-1 cho đến nửa giờ thi đấu. Đội khách phải cảm ơn thủ thành Martin Dubravka, với pha cứu thua xuất thần, ngăn cản Doku ghi bàn sau một pha phản công nhanh của Man City.

Chỉ bị dẫn trước một bàn, Burnley kịp thời vùng lên, lối chơi táo bạo của họ cuối cùng đã mang lại kết quả khoảng 10 phút trước khi hiệp một kết thúc. Sau khi cướp được bóng từ Man City ở phần sân nhà, đường chuyền của Quilindschy Hartman đã được Jaidon Anthony dứt điểm gọn gàng san bằng tỷ số 1-1.

Man City thi đấu thăng hoa trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Bị thủng lưới bất ngờ, Man City không chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa. Erling Haaland đã bỏ lỡ cơ hội đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trước giờ nghỉ, khiến Pep Guardiola phải cân nhắc rất nhiều về hiệp một kết thúc khi đội bóng của ông một lần nữa tiếp tục thi đấu dưới sức.

Những ai mong đợi một phản ứng mạnh mẽ từ Man City sau giờ nghỉ đã gần như choáng váng khi thực tế Burnley mới là đội khởi đầu tốt hơn. Đội khách suýt chút nữa đã có bàn thắng dẫn trước bất ngờ khi cú sút của Lyle Foster bị đổi hướng đi chệch cột dọc chỉ vài centimet. Burnley tiếp tục có cơ hội, với Hartman thử vận ​​may của mình khi cú sút hiểm hóc của anh buộc Gianluigi Donnarumma phải vất vả cản phá.

Tuy nhiên, các học trò của Parker đã phải trả giá đắt cho những cơ hội bị bỏ lỡ ngay sau giờ nghỉ, khi Man City vươn lên dẫn trước. Đó không phải là kiểu bàn thắng mà người hâm mộ bóng đá mong đợi ở một đội bóng của Guardiola, nhưng huấn luyện viên của Man City không quan tâm khi Matheus Nunes phản ứng nhanh nhất để vô lê ghi bàn từ một quả bóng lỏng trong vòng cấm địa ở phút 61.

Bàn thắng đó dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho Man CIty, và họ nhanh chóng gia tăng cách biệt khi Esteve phản lưới nhà lần thứ hai sau đường chuyền của Nunes, giúp Man CIty vượt lên dẫn trước 3-1.

Hy vọng có điểm của Burnley đã kết thúc vào thời điểm đó, cú đúp bàn thắng của Haland trong những phút cuối trận chỉ tô điểm cho chiến thắng của Man City thêm đẹp. Chiến thắng này là một sự an ủi đáng mừng cho Guardiola, ông đã giành chiến thắng 23 trong số 25 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng mới lên hạng