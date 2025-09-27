TPHCM dự kiến ngừng đưa rước cán bộ miễn phí vì trùng chính sách

Theo đề xuất của Sở Xây dựng TPHCM gửi UBND thành phố, xe đưa rước miễn phí phục vụ cán bộ, công chức 2 địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/10.

Lý do là nhóm cán bộ, công chức phải di chuyển xa sau khi sáp nhập tỉnh thành đã được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ đưa rước sẽ trùng chính sách.

Một chuyến xe đưa rước cán bộ từ khu vực Bình Dương cũ đến trung tâm TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Về phương án thay thế, dự kiến từ ngày 1/10, Sở Xây dựng tổ chức tuyến xe buýt không trợ giá với lộ trình kết nối từ Trung tâm hành chính Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đến Bến xe buýt Sài Gòn và ngược lại.

Giá vé dự kiến dao động 50.000-80.000 đồng/lượt. Hành khách đi xe sẽ trực tiếp trả tiền vé theo từng lượt di chuyển. Khi đến Bến xe buýt Sài Gòn, hành khách có thể sử dụng xe buýt và các loại xe công nghệ để di chuyển đến cơ quan, đơn vị.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, tuyến xe buýt từ Bình Dương đến TPHCM (tuyến số 171) sẽ có cự li là 42km với khoảng 14 điểm dừng. Mỗi ngày có 12 chuyến.

Tuyến xe buýt từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đến TPHCM là tuyến số 172. Cự li 97km với khoảng 21 điểm dừng. Mỗi ngày có 10 chuyến.

Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ bổ sung chính sách trợ giá cho 2 tuyến xe buýt nêu trên để phục vụ đi lại giữa khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và trung tâm TPHCM (dự kiến áp dụng từ đầu năm 2026).