Chelsea thua cay đắng trên sân nhà trước Brighton

Brighton bước vào trận đấu thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh 2025-26 với áp lực lớn sau khởi đầu chậm chạp nhất trong 6 năm qua (chỉ giành 5 điểm sau 5 trận). Đội khách khao khát một chiến thắng để vực dậy tinh thần, đặc biệt sau khi để Tottenham lội ngược dòng ở vòng đấu trước. Trong khi đó, Chelsea cũng đặt mục tiêu tìm lại mạch thắng sau thất bại đầu tiên của mùa giải trước Man Utd.

Ngay từ những phút đầu, Chelsea đã thể hiện quyết tâm với những cú sút phạt nguy hiểm của Enzo Fernandez và Reece James, buộc thủ thành Bart Verbruggen phải trổ tài. Nỗ lực của đội chủ nhà sớm được đền đáp khi Moises Caicedo có đường chọc khe tinh tế cho James ở phút 24, sau đó đường chuyền từ cánh phải của James được Fernandez dứt điểm thành công và Chelsea có được bàn thắng dẫn trước xứng đáng. Tuy nhiên, The Blues đã không thể tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt trong hiệp một.

Fernandez mở tỷ số cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Brighton với thành tích ghi bàn ở cả hai đầu hiệp trong 12/13 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đã nuôi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng. Chelsea tưởng chừng sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng sau 8 trận liên tiếp ghi bàn. Thế nhưng, một thẻ đỏ tai hại đã thay đổi cục diện trận đấu.

Phút 53, pha phòng ngự sai lầm của Andrey Santos đã tạo cơ hội cho Diego Gomez đối mặt khung thành. Trevoh Chalobah buộc phải phạm lỗi để ngăn cản cú sút, dẫn đến việc trung vệ này bị truất quyền thi đấu vì trọng tài xác định đó là pha từ chối cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Hậu vệ Chalobah bị đuổi khỏi sân (Ảnh: Getty).

Thi đấu với 10 người trong tuần thứ hai liên tiếp, Chelsea không còn giữ được thế trận áp đảo. Brighton bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 77, Danny Welbeck đã tận dụng thành công đường chuyền của Yankuba Minteh, đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho Brighton.

Sau đó VAR đã cứu Chelsea khỏi một pha bóng nguy hiểm khác của Malo Gusto, nhưng đội chủ nhà đã không thể trụ vững. Phút 90+2, Maxim De Cuyper đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho Brighton nâng tỷ số lên 2-1, và 8 phút sau Welbeck hoàn tất cú đúp sau một pha phối hợp nhanh ở những phút cuối trận, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Kết quả này chắc chắn sẽ làm hài lòng người hâm mộ Brighton, những người không còn phải lo lắng về việc chỉ giữ sạch lưới duy nhất một trận trong 18 trận Ngoại hạng Anh. Ngược lại, người hâm mộ Chelsea sẽ phải thất vọng vì một trận đấu xoay quanh sự mất tập trung và những pha vào bóng thiếu suy nghĩ, khiến đội bóng của họ đánh mất chuỗi bất bại ấn tượng trên sân nhà.