Bão Bualoi có thể tăng cấp khi gần đất liền, miền Trung hứng loạt thiên tai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 28 đến 29/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 29 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Về diễn biến của bão số 10 (bão Bualoi), cơ quan khí tượng cho biết lúc 21h ngày 27/9, bão trên khu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 380km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25-30km/h.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng có sóng cao đến 8m (Ảnh: Hải Long).

Đến 7h ngày 28/9, bão số 10 trên vùng biển Quảng Trị - Huế, cách Quảng Trị khoảng 200km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h và có khả năng mạnh thêm.

Tối cùng ngày (28/9) bão Bualoi trên vùng biển ven bờ Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Trong 24 giờ tiếp theo bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền Nghệ An - Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội

Dự báo từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 27 đến ngày 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.