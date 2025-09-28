Bốn thuyền trưởng ở TPHCM bị Biên phòng Quảng Trị phạt gần 900 triệu đồng

Ngày 27/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 thuyền trưởng đến từ TPHCM với tổng số tiền gần 900 triệu đồng, tịch thu gần 4.600 lít dầu DO, do vi phạm các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các thuyền trưởng bị xử phạt bao gồm: L.V.P. (SN 1979), B.V.Q. (SN 1975), M.V. (SN 1974) và P.V.T. (SN 1992), đều trú tại xã Long Hải, TPHCM.

Các thuyền trưởng vi phạm làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Hoài Nam).

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, các thuyền trưởng này đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, các thuyền trưởng đã vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; thuyền trưởng và máy trưởng không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định; không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền; và vận chuyển dầu không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này sẽ góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới xây dựng một môi trường khai thác thủy sản an toàn, bền vững và tuân thủ đúng quy định pháp luật.