Hàng vạn người đổ về di sản thế giới dự lễ hội Tràng An

Ngày 26/4, lễ hội Tràng An với chủ đề "Về miền di sản Tràng An" đã diễn ra tại Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Sự kiện văn hóa độc đáo vùng đất Cố đô Hoa Lư đã thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương đến tham dự.

Lễ hội năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ban Tổ chức lễ hội đã tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, hội tụ các loại hình di sản trong nước cùng giao lưu.

Đây là dịp để Việt Nam quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, rực rỡ sắc màu, mang đậm đặc trưng của các vùng miền đến du khách quốc tế.

Đại diện Ban tổ chức lễ hội Tràng An cho biết, lễ hội Tràng An thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người dân Ninh Bình, nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - người đã có công trong sự nghiệp gìn giữ nước nhà, cảm tạ ân đức của ngài đã phù trợ, giúp người dân mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tham dự lễ hội, bà Simona Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 đã cùng với người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu của Việt Nam.

Theo truyền thuyết, Thanh Quý Minh Đại Vương là một trong ba anh em - ba vị tướng đã được phong Thánh (Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam (thuộc Hoa Lư tứ trấn), bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18.

Người dân vùng đất Cố đô Hoa Lư rất sùng kính thánh Quý Minh, hàng năm cứ đến dịp lễ hội, lại quy tụ về vùng đất Hoa Lư lịch sử để tưởng nhớ công đức của ngài.

Lễ rước nước, một trong những nghi thức linh thiêng của lễ hội Tràng An.

Tham dự lễ hội, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã vượt qua hơn 5km đường thủy, xuyên qua các hang động trên dòng sông Sào Khê (vùng lõi của di sản thế giới Tràng An) cử hành các nghi thức rước rồng, rước kiệu, rước nước, tế lễ tại đền Suối Tiên - nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Dọc theo hai bên bờ sông Sào Khê ở di sản Tràng An, 20 sân khấu thực cảnh trình diễn hơn 50 loại hình nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật quan họ, ví dặm, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, hát xẩm, hát chèo, múa sạp... đến từ các tỉnh, thành phố trong nước, với gần 600 nghệ nhân, nghệ sỹ tham gia biểu diễn.

Lễ hội Tràng An là dịp để mọi người cùng nhau cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu tan, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc.