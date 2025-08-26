Hầm để xe ngập gần 2m nước, người dân bất lực ngồi nhìn

Hà Nội chìm trong biển nước sau mưa lớn kéo dài (Video: Vũ Thịnh - Quỳnh Anh).

Ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, tại Hà Nội có mưa lớn kéo dài từ chiều 25/8 đến trưa 26/8 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu (Ảnh: Minh Quân).

Một số tuyến đường như An Khánh, đường Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Miếu Đầm, Trần Phú, Điện Biên Phủ và khu vực phố cổ chìm trong biển nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhân viên cấp thoát nước đô thị số 2 Hà Nội hỗ trợ người dân dắt xe qua đoạn ngập trên phố Dương Đình Nghệ.

"Chúng tôi ở đây để phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân cũng như dọn dẹp rác thải, vật cản trên đường", một nhân viên thoát nước chia sẻ (Ảnh: Bảo Quyên).

Dịch vụ dùng xe thồ để đưa xe qua đoạn ngập với giá 100.000 đồng một lượt trên phố Dương Đình Nghệ hút khách (Ảnh: Bảo Quyên).

Xe tải lớn cũng chịu cảnh chết máy giữa đường (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong khi đó, hầm để xe của một khách sạn trên đường Hoàng Cầu ngập sâu, hàng loạt xe máy, thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại, tủ lạnh) bị ngâm nước. Chủ khách sạn đang bơm nước, khắc phục hậu quả.

“Do mưa lớn, nước tràn vào hầm rất nhanh nên nhân viên lễ tân không xử lý kịp”, nhân viên khách sạn tên Sang cho biết (Ảnh: Bảo Quyên).

Ghi nhận tại khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ), lượng mưa vẫn nặng hạt, các tuyến đường Hoàng Tùng, Nam An Khánh... và nhiều đường nội khu ngập nặng (Ảnh: Hải Long).

Sinh hoạt của người dân đảo lộn, đặc biệt là việc di chuyển vô cùng khó khăn (Ảnh: Hải Long).

Nhiều người phải thuê dịch vụ xuồng, thuyền hoặc phao để di chuyển (Ảnh: Hải Long).

Người dân phải đắp bao cát, làm tường chắn để ngăn nước tràn vào tầng hầm các căn nhà liền kề. Một số gia đình dùng máy bơm để hút bớt nước, hạn chế ngập hầm tránh hư hại các tài sản bên trong (Ảnh: Hải Long).

Ông Hà Huy Vọng, bảo vệ tại trụ sở một ngân hàng tại khu vực này cho biết, nước ngập sâu vào hầm hơn 1m, phải hút nước liên tục và đắp tường chắn nước.

"Với tình hình này thì chỉ ngăn tạm thời được một phần thôi, nếu nước còn dâng lên thêm, còn mưa lớn thì chắc chắn không ngăn nổi nữa", anh Vọng nói (Ảnh: Hải Long).

Đa số các nhà dân mặt đường Hoàng Tùng (khu đô thị Geleximco, Tây Mỗ) đều bị ngập hầm để xe. Một số hộ dân không có giải pháp chặn nước kịp thời thì đành bất lực ngồi nhìn. Có hầm bị ngập sâu gần 2m nước (Ảnh: Hải Long).

Cây xanh trên đường Trần Phú bật gốc sau cơn mưa lớn (Ảnh: Nam Anh).

Một ô tô hiệu Mazda bị thân cây đè trúng đầu xe khi đang di chuyển trên đường. Rất may 2 người trên xe không bị thương và xuống xe an toàn (Ảnh: Nam Anh).

Các đơn vị đã nhanh chóng tập trung cắt dọn cây đổ, khắc phục sự cố để giao thông được thông suốt trở lại.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 5, đến 9h30 ngày 26/8, trên địa bàn có 116 cây đổ. Riêng tại khu vực Sơn Tây có 109 cây đổ (Ảnh: Nam Anh).