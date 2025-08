Hà Nội nắng đỉnh điểm 40 độ C và muôn cách chống nóng của người dân

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số nơi nắng nóng đỉnh điểm như trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39,3 độ C; trạm Láng (Hà Nội) 39,1 độ C; trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 38,2 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 13h tại Hà Nội nắng rát, nhiệt độ thực tế ngoài trời trên 40 độ C. Còn nền nhiệt trên mặt đường tại một số điểm như Mỹ Đình, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,... lên tới trên 50 độ C.

Nhiều tuyến đường, phố trung tâm của Hà Nội như Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi,... trưa và đầu giờ chiều 4/8, vắng phương tiện do nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo sức khoẻ, hầu hết người dân có việc ra đường phải di chuyển bằng xe máy, xe máy điện trong khung giờ từ 9h đến 16h đều mặc áo chống nắng.

Chị em phụ nữ mặc trang phục kín mít khi phải ra đường vào khung giờ cao điểm nắng nóng.

Để chống đỡ nắng nóng nhiều người mặc 2-3 lớp áo chống nắng khi ra đường.

Nhiều loại áo chống nắng dày như "chăn" được người dân sử dụng trong ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi phải dừng chờ đèn tín hiệu.

13h30, nhiệt độ mặt đường tăng cao, tạo ra hiện tượng ảo ảnh trên tuyến đường Lê Đức Thọ, đoạn gần sân vận động Mỹ Đình.

Hiện tượng này xảy ra do mặt đường hấp thụ ánh sáng mặt trời và tỏa nhiệt ra không khí, tạo thành lớp không khí nóng hơn ở gần mặt đường. Ánh sáng mặt trời khi đi qua lớp không khí nóng này bị khúc xạ, tạo ra ảo ảnh như vũng nước trên đường.

Ngoài mặc áo chống nắng, nhiều người còn quấn thêm khăn mặt trên đầu để có thể tiện lau mồ hôi.

Trước nắng nóng gay gắt giữa giờ trưa, nhiều người bán hàng rong, xe ôm,... đã tranh thủ tìm những bóng mát dưới những tán cây để ngủ trưa.

Để giảm bớt cái nắng như đổ lửa, một số công nhân chăm sóc bồn hoa ở giải phân cách cứng giữa đường Xuân Tảo đã phải lắp thêm ô.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt có thể khiến cơ thể mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2–4°C, thậm chí hơn, tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.