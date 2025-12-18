Những con số ấn tượng từ việc tinh gọn bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”

Những con số này được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi khái quát lại khi trình bày Báo cáo kết quả cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, chiều 18/12.

Cả nước thực hiện thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới”

Về cải cách thể chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết nhiều luật quan trọng đã được ban hành, sửa đổi như: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đấu thầu…, góp phần tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 235 luật, pháp lệnh, nghị quyết. Riêng năm 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 99 văn bản (gồm 78 luật và 21 nghị quyết); đã ban hành theo thẩm quyền hơn 870 nghị định, trung bình hơn 170 nghị định/năm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi báo cáo tại Hội nghị về kết quả cải cách hành chính (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về cải cách thủ tục hành chính, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.241/15.763 quy định kinh doanh (đạt 20,5%) tại 275 văn bản quy phạm pháp luật.

Tính đến 30/11, có 2.371/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến sẽ cắt giảm là 29.308 ngày/89.721 ngày và cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 48,6/120 nghìn tỷ đồng/năm (đạt 40,5%).

Đến nay, 32/34 địa phương đã thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã với tổng 24.382 nhân sự (bình quân 6 người/trung tâm). Tất cả tỉnh, thành cũng đồng thời công bố thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới”.

Báo cáo về việc cải cách bộ máy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết từ tháng 3, cơ cấu Chính phủ khóa XV (2021-2026) được sắp xếp tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, tương ứng giảm 22,7%); 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan, tương ứng giảm 37,5%).

Tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 13 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 509 cục và tổ chức tương đương; giảm 231 vụ và tổ chức tương đương; giảm 3.377 chi cục và tương đương chi cục; giảm 82/224 đơn vị sự nghiệp công lập trong cơ cấu tổ chức quy định tại các nghị định của Chính phủ.

Tại địa phương, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, giảm 29 đơn vị hành chính (giảm 46%). Từ 1/7, cả nước giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (66,91%), từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu).

Các địa phương cũng đã giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, giảm 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 100%); thành lập 466 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

4.600 cán bộ công chức được tuyển theo diện "thu hút nhân tài"

Giai đoạn 2022-2026, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết biên chế công chức giao là 101.509 người, giảm 5,03% so với năm 2021. Biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã thẩm định là 101.356 biên chế, giảm 15,17% so với năm 2021.

Việc cải cách chế độ công vụ cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đánh dấu bước tiến mới trong đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian Triển lãm tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Giai đoạn từ 2021 đến tháng 7/2025, các bộ, ngành và địa phương tuyển dụng tổng cộng trên 209.000 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó hơn 4.600 trường hợp theo chính sách thu hút nhân tài.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, hiện nay có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu (bình quân 41 người/cấp xã), trong đó 94,6% cán bộ, công chức có trình độ và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Thứ trưởng Hồi cũng nhấn mạnh việc cải cách chế độ tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề cập việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa cấp trên và cấp dưới.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, cũng là nhiệm vụ quan trọng được nhấn mạnh.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã mới, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.