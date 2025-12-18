Khánh thành ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa

Ngày 18/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho vợ chồng chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường tại xã Đông Khánh Sơn. Đây là hành động thiết thực nhằm hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn sau khi ngôi nhà cũ bị sạt lở hoàn toàn trong đợt mưa lũ tháng 11.

Trước đó, ngôi nhà của gia đình chị Muỗi và anh Trường đã bị đất đá sạt lở vùi lấp, sập đổ hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ. Ngay sau sự cố, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vận động và hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng để gia đình xây dựng lại tổ ấm mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành ngôi nhà mới tặng vợ chồng chị Muỗi và anh Trường (Ảnh: Đức Minh).

Ngôi nhà mới có diện tích gần 40m2, được thiết kế kiên cố với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh, phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình vùng triền núi.

Đặc biệt, lực lượng công an còn xây dựng thêm thềm nhà có mái hiên rộng phía trước, thể hiện sự quan tâm đến văn hóa sinh hoạt đặc trưng của đồng bào Raglai.

Trong suốt quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động và Công an xã Đông Khánh Sơn đã tích cực hỗ trợ nhân công, đồng thời giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn và bền vững.

Bên trong ngôi nhà của vợ chồng chị Muỗi và anh Trường (Ảnh: Đức Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh rằng ngôi nhà mới là minh chứng cho sự đóng góp về kinh phí và ngày công của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh.

Đây là biểu hiện rõ nét của tinh thần sẻ chia, tấm lòng “Công an vì nhân dân”, nhằm tiếp thêm động lực để gia đình anh Mấu Trường vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm ổn định cho gia đình anh Trường. Qua đó, góp phần giúp người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.