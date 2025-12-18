TPHCM tăng cường bảo vệ học sinh sau 2 vụ trẻ nhỏ tử vong

Ngày 18/12, UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường đảm bảo an toàn trong và ngoài trường học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục.

Yêu cầu được UBND TPHCM đưa ra sau khi nhận báo cáo của phường Phú Định về vụ trẻ nhỏ tử vong chưa rõ nguyên nhân tại lớp mẫu giáo và báo cáo của phường Bình Trị Đông về vụ học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa bị đuối nước, tử vong.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên, người làm công tác y tế trường học về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu (nhất là đối với giáo viên mầm non).

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật (Ảnh: BV).

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục. Các cơ sở thể thao có tổ chức bơi, lặn phải được kiểm tra, giám sát về điều kiện hoạt động và phải bị xử lý nghiêm nếu vi phạm quy định.

Cơ sở y tế ở địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, bố trí nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, bảo đảm xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Hoạt động giáo dục trong và ngoài trường chỉ được tổ chức khi đủ điều kiện an toàn cho học sinh và có sự đồng thuận của phụ huynh.

Vừa qua, UBND phường Phú Định đã báo cáo về trường hợp trẻ nhỏ tử vong tại một lớp mẫu giáo trên đường Mai Hắc Đế. Sau bữa trưa 11/12, một bé 3 tuổi ngừng tim, tử vong trước khi nhập viện.

Vào ngày 13/12, một bé gái 7 tuổi, học sinh Trường tiểu học Bình Trị Đông A, đã đuối nước, tử vong trong chuyến dã ngoại cùng nhà trường tại khu du lịch có hồ bơi ở tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).