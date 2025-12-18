Vận hành cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài hơn 552 tỷ đồng ở Tây Ninh

Ngày 18/12, tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố đưa cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài (giai đoạn 1) vào vận hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phùng Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp tập trung phát triển Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài trở thành cảng cạn và địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan tập trung đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, cung cấp trọn gói các dịch vụ logistics.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và chủ đầu tư nhấn nút ra mắt cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài (Ảnh: Thanh Tân).

Dự án được định hướng kết hợp vận tải đường bộ với hệ thống cảng thủy nội địa làm hậu phương, kết nối hàng hóa từ cảng biển đến vùng chân hàng, góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng quy mô dòng hàng và tăng cường kết nối Tây Ninh với các vùng kinh tế lân cận trong hệ sinh thái cảng - logistics của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, khi đi vào khai thác ổn định, Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài sẽ đóng vai trò hạ tầng logistics then chốt, tạo thêm giá trị cho các nhà đầu tư, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Thông tin tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, toàn tỉnh có hơn 1.950 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 24,5 tỷ USD; hơn 3.110 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 714.000 tỷ đồng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 16 tỷ USD, tăng 9,21% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 12,2 tỷ USD, tăng 13,77%.

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 552 tỷ đồng (Ảnh: Thanh Tân).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc đưa Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu, tối ưu chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng; đồng thời tăng cường kết nối logistics hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia, hướng tới phục vụ khách hàng tại Tây Ninh, TPHCM và các địa phương của Campuchia.

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài thuộc Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh, được khởi công ngày 24/11/2023, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Dự án có diện tích hơn 16ha, công suất thiết kế 247.000 TEU/năm, gồm bãi container 82.600m2, kho CFS, khu kiểm soát, bãi đỗ và lưu xe, với tổng mức đầu tư hơn 552 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đặt mục tiêu đưa Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài trở thành trung tâm logistics xuyên biên giới quan trọng tại khu vực Tây Ninh và tuyến thương mại Việt Nam - Campuchia.