Huế khẩn cấp khắc phục đoạn tường Hoàng thành bị sập

UBND thành phố Huế đã ban hành quyết định khẩn cấp về việc xây dựng, xử lý đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập do mưa lũ. Công trình có tổng kinh phí dự kiến 2,2 tỷ đồng, được thực hiện trong vòng 45 ngày.

Theo quyết định do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, ký, công trình khẩn cấp này nằm ở mặt phía Bắc Hoàng thành, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình 180m.

Mục tiêu là phục hồi đoạn tường thành dài 14,2m, cao trung bình 4,3m, đồng thời gia cố các đoạn tường lân cận nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng tiếp theo.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập sau mưa lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Nguồn kinh phí 2,2 tỷ đồng sẽ được trích từ ngân sách thành phố Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện công trình. Đơn vị này cũng được yêu cầu tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng để hoàn thiện phương án kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Trước đó, vào 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân) bất ngờ đổ sập do ảnh hưởng của mưa lũ. Ngay sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 3/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Huế đã khảo sát hiện trường. Kết quả ghi nhận cho thấy phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối.

Tường được xây 3 lớp, với lớp trong và ngoài bằng gạch vồ, lớp giữa nhồi đất sét. Các đoạn tường lân cận cũng có dấu hiệu nghiêng vào trong, xuất hiện vết rạn nứt, kết cấu yếu, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục dịch chuyển nếu mưa lớn kéo dài.

Các viên gạch cũ sẽ được tận dụng để bảo đảm tính nguyên gốc của công trình (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khẳng định quá trình khắc phục sẽ ưu tiên tận dụng tối đa các viên gạch cũ để đảm bảo tính nguyên gốc của công trình.

Đồng thời, đơn vị sẽ sử dụng các vật liệu mới phù hợp với di tích nhằm đảm bảo sự vững chắc lâu dài sau khi sửa chữa và xây dựng lại.