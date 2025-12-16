Bí thư Trần Lưu Quang: Dời trường học khỏi trung tâm TPHCM để giảm kẹt xe

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri hai phường Đông Hoà, Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sáng 16/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các Đại biểu Quốc hội (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM) có buổi tiếp xúc cử tri hai phường Đông Hoà, Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao tính hiệu quả sau 6 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, cán bộ địa phương quan tâm, sâu sát người dân.

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ một số vấn đề còn vướng mắc liên quan đến thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án mở rộng đường hẻm, nâng cấp vỉa hè, chỉnh trang đô thị.

Ông bà cho đất, nhưng khó tách thửa

Cử tri Vũ Đức Cán cho biết, các hồ đá trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM thường xuyên xảy ra đuối nước, ông Cán mong muốn TPHCM quan tâm, đầu tư nơi này trở nên an toàn, thành điểm du lịch để có cách khai thác tốt hơn.

Cử tri Đỗ Bảo Hiên (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa) cho biết, khu dân cư 710 được tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt dự án năm 2001. Đến nay, người dân đã xây nhà và sinh sống được hơn 20 năm, nhưng các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Người dân nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được giải quyết, do đất không có sổ đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Trong khi đó, người dân tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau, không chính thống. Tôi mong các đại biểu thông tin rõ hơn về dự án này”, ông Hiên trình bày.

Cử tri Trần Văn Luân nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cử tri Trần Văn Luân (khu phố Hiệp Thắng, phường Đông Hòa) cho biết, nhiều hộ dân không đồng tình với kế hoạch mở rộng hẻm 92 đường Thống Nhất nối xa lộ Hà Nội với đường Trục chính Đông Tây.

Theo ông Luân, nhiều hộ dân sống tại con hẻm này làm ăn tích cóp nhiều năm, đến nay họ xây được căn nhà thì lại có dự án mở rộng hẻm, khiến nhà có nguy cơ bị giải tỏa.

Bà Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) băn khoăn về vấn đề tách thửa. Theo bà Mai, ông bà để lại đất cho con cháu, nhưng khi muốn tách thửa thì gặp khó khăn vì không có lối đi. Do đó, cử tri này đề nghị nên có những trường hợp ngoại lệ, khi người thân để lại đất cho con cháu, họ có thể xây nhà và sống trên khu đất đó.

Ngoài ra, cử tri Quỳnh Mai còn cho biết, hiện nay tiền sử dụng đất quá cao, thậm chí cao hơn cả tiền xây căn nhà, nhưng nếu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì không thể xây dựng được. Bà Mai cũng đề nghị các cấp lãnh đạo nghiên cứu lại lĩnh vực này.

Bà Trần Thị Quỳnh Mai băn khoăn trong việc trong việc đất ông bà để lại cho con cháu nhưng khó tách thửa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cũng tại phiên tiếp xúc, một số cử tri mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh công tác chỉnh trang vỉa hè để người dân đón Tết, thuận tiện trong việc đi lại. Cử tri cũng đề nghị TPHCM đầu tư giai đoạn 2 khu di tích Hố Lang (phường Tân Đông Hiệp).

Nhiều ý kiến có tinh thần xây dựng

Trả lời ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, Đại học Quốc gia TPHCM có 4/5 diện tích thuộc địa bàn phường Đông Hòa. Thời gian qua, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Dĩ An cũ và nay là phường Đông Hòa đã phối hợp rất tốt với Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Võ Trọng Tài hứa đến cuối năm 2026, phường Đông Hòa hoàn thành thu hồi mặt bằng trong khu vực này.

Liên quan đến dự án khu dân cư 710, ông Võ Trọng Tài cho biết, UBND phường Đông Hòa đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TPHCM để xin ý kiến, đề nghị cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án liên quan đến khu dân cư này.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài trả lời ý kiến cử tri (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đồng thời, phường Đông Hòa cũng đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM quan tâm, hướng dẫn các quy trình thủ tục bàn giao đất về cho địa phương, trên cơ sở đó phường Đông Hòa sẽ tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Về ý kiến đất ông bà để lại cho con cháu, nhưng không thể thực hiện tách thửa của cử tri Trần Thị Quỳnh Mai, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, năm 2024 UBND tỉnh Bình Dương cũ ban hành quyết định thành lập hội đồng cá biệt để xem xét tách thửa những khu đất chưa đủ điều kiện, quyết định nhận được sự đồng thuận cao.

Theo ông Võ Trọng Tài, sau hợp nhất 3 địa phương, quyết định này chưa được hướng dẫn để tiếp tục triển khai, dẫn đến việc nhiều hộ dân muốn tách thửa, nhưng không được.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp thu ý kiến cử tri (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về kế hoạch mở rộng hẻm 92 đường Thống Nhất, UBND phường Đông Hòa đã tiếp thu ý kiến cử tri, đồng thời địa phương đã có đề xuất đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An chia làm 2 giai đoạn để thực hiện.

Đại diện tổ Đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang xin tiếp thu những ý kiến của cử tri. Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá những ý kiến của cử tri đã nêu cao tinh thần xây dựng, thể hiện sự quan tâm của người dân đối với chính quyền, Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM quan tâm đến ý kiến người dân và kiến nghị của Chủ tịch UBND phường Đông Hòa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri sau hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đặc biệt trong thủ tục tách thửa khu đất ông bà để lại cho con cháu, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá quyết định trước đây của tỉnh Bình Dương cũ rất linh động.

“Tôi đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu quyết định của Bình Dương và xin khôi phục lại, nếu quyết định này được vận dụng cho toàn TPHCM mới thì rất hay”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, một trong những mục tiêu của TPHCM là giải quyết xong các vấn đề trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM để làm trung tâm đổi mới sáng tạo, khu giáo dục. Khi đó, các trường đại học ở trung tâm thành phố sẽ được di dời về khu vực này.

“Khu vực này đã có tuyến metro, rất thuận lợi để sinh viên đi lại. Sau này, metro kết nối thêm đến Bình Dương, các tỉnh khác. Giải pháp này sẽ giảm được tình trạng kẹt xe của thành phố. Tôi sẽ đôn đốc Đại học Quốc gia”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.