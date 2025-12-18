Quyết tâm cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà và lời cam kết của Thủ tướng

Chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

Hội nghị được tổ chức với nội dung “3 trong 1”, nhằm đánh giá tình hình triển khai của năm 2025, nhìn lại giai đoạn 2021-2025 và bàn mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Không có con đường nào khác là đột phá phát triển khoa học công nghệ

Khái quát nhiều kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh “tư duy, nhận thức được nâng lên; hành động quyết tâm, quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm hơn; hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập như nguồn lực tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tương xứng với yêu cầu; hạ tầng số chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn; triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng còn chậm, mới đạt 18%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công toàn trình còn thấp; lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng, lộ lọt thông tin cá nhân vẫn còn diễn biến rất phức tạp….

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đầu tư, là động lực phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

"Muốn tăng trưởng kinh tế 2 con số, muốn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, muốn đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì không có con đường nào khác là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép”, Thủ tướng nói.

Ông quán triệt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính và Đề án 06 phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, tạo nhiều đột phá để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên so với khu vực, thế giới.

Những nhiệm vụ này, theo Thủ tướng, phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, với phương châm "Bộ máy tinh gọn - Dữ liệu kết nối - Quản trị thông minh".

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại tinh thần chung là đoàn kết, hợp tác và trao đổi. Theo đó, phải củng cố, phát huy đoàn kết, thống nhất để tạo ra sức mạnh; hợp tác để tạo ra, gia tăng lợi ích của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đặc biệt là gia tăng lợi ích cho người dân, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2026-2030, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trình Thủ tướng ban hành trong tháng 1/2026.

"Ai làm tốt nhất thì giao người đó làm"

Về chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đăng ký, sử dụng hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ Công an có trách nhiệm đề xuất phương án xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình.

Bộ Công an cũng được giao khẩn trương triển khai nền tảng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng nhắc các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa toàn diện quy trình thủ tục hành chính đảm bảo thống nhất trên toàn quốc; triệt để khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để thay thế hồ sơ giấy…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan các gian Triển lãm tại Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian. Việc nào ai làm tốt nhất thì giao cho người đó làm; việc nào người dân và doanh nghiệp làm tốt hơn thì để người dân và doanh nghiệp làm", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu công khai kết quả, số liệu cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về phát triển nguồn nhân lực, theo Thủ tướng,các bộ, ngành, địa phương cần triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đảm bảo khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

"Chính phủ cam kết sẽ luôn kiến tạo, đồng hành, gỡ bỏ mọi điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính thực sự trở thành động lực, nguồn lực mới, cổ vũ cả dân tộc vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng nhấn mạnh.