CSGT TPHCM tăng cường trước giờ chung kết bóng đá nam SEA Games 33

Trước thềm trận chung kết bóng đá U22 Việt Nam và Thái Lan, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Chiều 18/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TPHCM, lực lượng CSGT đã bố trí 100% quân số trực chiến từ 18h cùng ngày, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trước và sau khi trận đấu kết thúc.

Bên cạnh đó, nhiều tổ công tác được thành lập, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an phường và đoàn viên thanh niên xung phong để tổ chức điều tiết giao thông, lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm tuyên truyền, vận động người dân cổ vũ bóng đá một cách văn minh, không tụ tập gây rối, không ảnh hưởng đến trật tự giao thông chung của thành phố.

Đại diện Phòng PC08 cho biết, CSGT sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên nóc xe, sử dụng xe ba gác chở người đi cổ vũ, tụ tập quá khích gây mất an ninh trật tự, cũng như các hành vi đua xe trái phép.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, phối hợp với các tổ công tác mặc thường phục để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp quá khích, vi phạm pháp luật.

Phòng PC08 khuyến cáo, người dân khi cổ vũ bóng đá cần giữ thái độ ôn hòa, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đi đúng làn đường, phần đường, không đi ngược chiều, không vào đường cấm và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

CSGT TPHCM trực chiến 100% quân số, tăng cường tuần tra từ 18h hôm nay (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Việc cổ vũ cần thể hiện tinh thần văn minh, không thực hiện các hành vi phản cảm, góp phần giữ gìn hình ảnh TPHCM an toàn, thân thiện”, đại diện PC08 nhấn mạnh.

Về phía Công an phường Sài Gòn, đơn vị triển khai trực 100% quân số. Công an phường sẽ lập nhiều tổ công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi, không khí vui vẻ cho người dân tham gia cổ vũ trước và sau trận đấu.

"Các tổ công tác tăng cường tuần tra quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà và các khu vực lân cận, không để xảy ra tình trạng móc túi, ngăn ngừa tai nạn giao thông", lãnh đạo Công an phường Sài Gòn thông tin.