Giao thông ùn ứ trong buổi sáng đầu tiên cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1

7h30, tại vòng xoay gần ngã tư Bình Triệu, điểm giao giữa Quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, dòng xe ken đặc, từng hàng nối đuôi nhau nhích từng chút lên cầu Bình Triệu 2 để vào trung tâm TPHCM.

Bắt đầu từ 16h40 ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 chính thức tạm dừng cho ô tô lưu thông để phục vụ dự án nâng tĩnh không, thời gian kéo dài liên tục trong ba tháng và dự kiến hoàn tất vào ngày 30/11. Đây là cây cầu quan trọng nối Quốc lộ 13 với trung tâm TPHCM, nên việc điều chỉnh lộ trình ngay lập tức tạo sức ép lớn lên hạ tầng giao thông khu vực.

Chỉ trong buổi sáng đầu tiên áp dụng lệnh cấm, hàng nghìn phương tiện đổ dồn về tuyến đường này, đặc biệt là vòng xoay Bình Triệu và cầu Bình Triệu 2. Dòng xe ken đặc, nhích từng chút một, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Các tuyến đường lân cận như Quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng cũng bị ảnh hưởng, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài, gây khó khăn cho người dân vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm.

Lối lên cầu Bình Triệu 2 từ nút giao Phạm Văn Đồng bị thu hẹp, khiến dòng phương tiện buổi sáng dồn ứ, di chuyển chậm.

Trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi, dòng xe nối dài, di chuyển chậm chạp. Để tìm đường thoát, nhiều tài xế từ Quốc lộ 13 chuyển hướng sang cầu Bình Lợi, đổ về ngã tư Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí để vào trung tâm TPHCM. Tuy nhiên, lượng phương tiện tăng đột biến trong giờ cao điểm khiến khu vực này cũng nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải, các tuyến lân cận ùn ứ kéo dài.

Dòng xe xếp hàng dài, nhích từng chút một lên cầu Bình Triệu 2.

Vợ chồng bà Thanh Hồng (29 tuổi) ngán ngẩm nhích từng chút một giữa dòng xe xếp hàng dài lên cầu Bình Triệu 2.

"Vợ chồng tôi chở con đi thăm nhà bà con ở quận 10 cũ. Bình thường chỉ 5 phút đã qua được bên kia sông, vậy mà hôm nay mất hơn nửa tiếng vẫn chưa qua được cầu Bình Triệu 2", bà Thanh Hồng (29 tuổi) nói.

Lực lượng CSGT Bình Triệu túc trực tại nhiều điểm nóng, tích cực phân luồng để giảm áp lực giao thông. Các tổ công tác liên tục điều chỉnh hướng đi trên Quốc lộ 13, lối xuống cầu Bình Lợi và dòng xe từ bến xe miền Đông cũ hướng ra quốc lộ.

Trái ngược với cảnh ùn ứ bên ngoài, cầu Bình Triệu 1, hiện đang “đóng cửa” để thi công nâng tĩnh không. Giao thông trên cầu ổn định khi lực lượng chức năng cho phép xe máy đi một bên, phần còn lại được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công trình.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2024.

Cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 nằm song song trên tuyến quốc lộ 13, kết nối trung tâm TPHCM với tỉnh Bình Dương cũ. Trong đó, cầu Bình Triệu 1 đảm trách chiều xe chạy từ ngã tư Hàng Xanh đến đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu 2 đảm trách chiều ngược lại.