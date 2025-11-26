Mộ liệt sĩ ở Hải Phòng bị đập phá

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh cho thấy phần mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp, xã Kiến Hải, Hải Phòng, bị đập phá nhiều lần.

Theo phản ánh, chỉ có phần mộ của liệt sĩ Bình bị đập phá.

Mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình bị đập phá (Ảnh: Đ.X.).

Gia đình liệt sĩ cho biết họ rất bức xúc và đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý nghiêm người có hành vi phá hoại.

UBND xã Kiến Hải cho hay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo xã đã cử đoàn liên ngành đến kiểm tra hiện trường. Công an xã đã lập biên bản, ghi nhận sự việc và đang xác minh, điều tra theo quy định.

Đoàn liên ngành cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Đồng Quốc Bình. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và kiên quyết không để tái diễn.

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đồng Quốc Bình sinh năm 1945, quê xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (nay là xã Kiến Hải). Ông nhập ngũ năm 1963, chiến đấu tại Tàu 122, Trung đoàn 171, Khu Tuần phòng 1 của Hải quân.

Ngày 5/8/1964, trong trận Mỹ đánh phá Bãi Cháy, dù bị thương nặng, ông vẫn tiếp tục chiến đấu, đẩy băng đạn ra khỏi đám cháy và tiếp đạn cho đồng đội. Ông hy sinh cùng ngày do vết thương quá nặng.

Ông được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và năm 2018 được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng có phường mang tên ông - phường Đồng Quốc Bình.