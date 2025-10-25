VNVC - Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng hợp bào hô hấp RSV cho trẻ

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, kháng thể đơn dòng thế hệ mới Nirsevimab do Sanofi (Pháp) sản xuất. Đây là một trong những giải pháp phòng bệnh được mong chờ hàng đầu từ cả giới chuyên môn và các phụ huynh để chống lại dịch bệnh hô hấp nặng ở trẻ nhỏ.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (Ảnh: Văn Nhân).

Nirsevimab được sản xuất bằng công nghệ tái tổ hợp tiên tiến, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, tạo miễn dịch ngay sau tiêm thay vì chờ thời gian khoảng 2-4 tuần để cơ thể tự sinh kháng thể như vaccine thông thường.

Đây là giải pháp phòng ngừa virus hợp bào hô hấp RSV đầu tiên được nghiên cứu và ứng dụng bảo vệ hiệu quả cho nhiều nhóm trẻ, từ trẻ sinh non, có bệnh nền đến trẻ khỏe mạnh, đủ tháng đang chiếm phần lớn số ca nhập viện do RSV.

Chỉ cần 1 mũi tiêm với liều lượng tùy theo cân nặng, trẻ sơ sinh đến 12 tháng tuổi được bảo vệ trong suốt mùa RSV (thường kéo dài khoảng 5-6 tháng). Trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV, có thể cần tiêm 2 mũi tại 2 vị trí khác nhau trong cùng một ngày.

Theo các nghiên cứu công bố quốc tế, trẻ tiêm 1 mũi duy nhất có thể giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Đặc biệt, Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm.

Tính đến tháng 10, kháng thể đơn dòng Nirsevimab đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản, Úc và được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước.

Ngay trong sáng ngày 25/10, chị Hoàng Thị Tuyết Hoa (phường An Phú Đông, TPHCM) cùng chồng đưa hai con gái sinh đôi vừa tròn 1 tuần tuổi đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 để tiêm kháng thể đơn dòng RSV.

Chị chia sẻ, hai bé sinh non ở 33 tuần 6 ngày và được các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM chăm sóc đặc biệt ngay sau sinh.

“Vì 2 bé sinh non, nhẹ cân, sức đề kháng yếu, rất dễ nhiễm các bệnh về đường hô hấp nên tôi và chồng quyết định cho hai con tiêm ngay để bảo vệ các con”, chị Hoa xúc động nói.

Chị Tuyết Hoa cùng chồng đưa hai con song sinh đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 (TPHCM) tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV (Ảnh: Văn Nhân).

Theo các chuyên gia, RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện và hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cứ 28 trẻ dưới 6 tháng tuổi tử vong sẽ có 1 trẻ tử vong do RSV.

Trong mùa RSV, 80% trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới là do RSV. Có khoảng 70-90% trẻ phải nhập viện vì RSV là trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh trước đó. Nhiều trường hợp nặng phải thở máy, điều trị tích cực, dễ dẫn đến xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính về sau.

“Việc triển khai kháng thể đơn dòng, bảo vệ trẻ trong giai đoạn dễ nhiễm bệnh và gặp biến chứng cao nhất do RSV ngay từ khi sinh ra là bước ngoặt lớn giúp giảm tỷ lệ nhập viện, tử vong và di chứng do RSV, tiết kiệm nguồn lực, chi phí chăm sóc của gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội”, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM đánh giá.

Những lô kháng thể đơn dòng Nirsevimab đầu tiên về đến Hệ thống Kho lạnh đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn GSP của VNVC và được vận chuyển đến các Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TPHCM (Ảnh: Mộc Thảo).

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM thông tin trong thời gian đầu, Hệ thống Tiêm chủng VNVC sẽ tư vấn hướng dẫn các bà mẹ đưa con đến tiêm chủng tại 5 bệnh viện đa khoa và trung tâm khám chữa bệnh lớn tại Hà Nội và TPHCM gồm: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome cùng cơ sở với trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TPHCM).

“Đây là sự phối hợp chưa từng có trước đây nhằm thực hiện toàn diện, chuyên sâu các bước tư vấn, hướng dẫn cộng đồng từ các hệ thống tiêm chủng, phối hợp với các phòng khám, bệnh viện hiện đại nhằm tổ chức tốt mạng lưới tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, đồng thời chuẩn bị cho việc mở rộng việc tiêm kháng thể đơn dòng RSV đến trẻ em tại hệ thống tiêm chủng vaccine trong thời gian tới khi các quy định của Luật được điều chỉnh.

Dự kiến ngay trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét và lấy ý kiến về việc điều chỉnh một số vấn đề trong lĩnh vực y tế, trong đó có việc cho phép tiêm kháng thể đơn dòng phòng bệnh tại các trung tâm tiêm chủng, xét trên sự cần thiết phổ rộng các giải pháp có tính an toàn và hiệu quả cao rất quan trọng này nhằm phòng ngừa và kiểm soát bệnh hô hấp do RSV gây ra cho trẻ em Việt Nam ngay từ những tháng đầu đời”, PGS Huy Trụ cho biết thêm.