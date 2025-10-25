Người phụ nữ "dính" 7 lỗi vi phạm giao thông trong một tuần

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triển khai hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 25 và 29.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền với nhiều hình thức trước khi hệ thống camera "phạt nguội" đi vào hoạt động, tuy nhiên nhiều người vẫn thờ ơ và cố tình vi phạm nhiều lần.

Người phụ nữ mắc liên tiếp 7 lỗi vi phạm trong vòng một tuần (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk).

Bà T.T.K.N. (28 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định khi di chuyển qua ngã tư Quốc lộ 25 giao Quốc lộ 29.

Trong vòng một tuần, bà N. mắc lỗi này liên tiếp 7 lần. Tổng mức xử phạt đối với các lỗi của bà N. là 4,9 triệu đồng.

Tương tự, ông N.V.C. (55 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) trong vòng 2 ngày đã liên tiếp 4 lần vi phạm lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định khi qua ngã tư. Tổng mức xử phạt đối với ông C. là 2,8 triệu đồng.

Hệ thống camera "phạt nguội" được triển khai trên tuyến Quốc lộ 25 và 29 (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thói quen khi di chuyển đến đoạn đường muốn rẽ thường chạy xe qua làn ngược chiều để tiện sang đường.

Hành vi rẽ sang đường nêu trên không chỉ vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm với các phương tiện khác.