Nam thanh niên nhận 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản trong một ngày

Ngày 25/10, Công an xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác minh và hỗ trợ hoàn trả số tiền hơn 650 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của người dân trên địa bàn.

Trước đó anh Hồ Minh Khanh (SN 2006, trú tại thôn A Quan, xã Lìa) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận hơn 650 triệu đồng với 879 lượt chuyển tiền trong một ngày. Các giao dịch có nội dung “THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025”.

Lực lượng chức năng hỗ trợ anh Khanh hoàn trả số tiền cho bên chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Lìa).

Nghi vấn có người chuyển nhầm, anh Khanh đã đến Công an xã Lìa trình báo. Cơ quan công an xác định số tiền này do một công ty tại TPHCM chuyển nhầm.

Công an xã Lìa đã liên hệ với đại diện công ty, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp để anh Khanh hoàn trả số tiền.

Theo chính quyền địa phương, anh Hồ Minh Khanh đang làm hồ sơ tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025.