Tắc đường tới Triển lãm Quốc gia: Khách đi 6 tiếng mới tới, thấy xứng đáng

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều điểm đến vui chơi giải trí ở Thủ đô ghi nhận tình trạng đông đúc. Một trong số những điểm đến nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân những ngày qua là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) đặt tại Đông Anh, Hà Nội.

Triển lãm có không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích gần 260.000m2 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Đây là nơi người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu chặng đường lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực, vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Cảnh các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau trên đường hướng tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Ảnh: Tuấn Tú).

Theo ghi nhận, từ khoảng 10h ngày 30/8, đường Trường Sa - đường chính dẫn tới VEC - bắt đầu ùn tắc. Tới 17h30 cùng ngày, ùn tắc tiếp tục kéo dài, chủ yếu bên làn hướng từ Long Biên qua.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hình ảnh cùng các video chia sẻ cảnh một số tuyến đường tới VEC bị ùn tắc kéo dài, nhận về lượng tương tác lớn.

Đáng chú ý là cảnh tượng các phương tiện bị ùn tắc hàng ki-lô-mét tại khu vực đường cầu Đông Trù hướng tới VEC. Nhiều tài xế cho biết đã bị "chôn chân" cả tiếng đồng hồ, mỗi lần di chuyển chỉ vài mét.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tuấn Tú cho biết, từ 9h ngày 30/8, cả gia đình vị khách Hà Nội xuất phát từ Học viện Nông Nghiệp ở Gia Lâm. Liên tục xem thông tin về triển lãm trên các phương tiện truyền thông, anh Tú muốn tranh thủ ngày nghỉ lễ đưa vợ con tới trải nghiệm.

Gia đình di chuyển bằng xe cá nhân. Anh Tú ước tính, quãng đường chỉ hơn 10km sẽ không tốn thời gian, nên lên kế hoạch để gia đình ăn chơi trải nghiệm nguyên ngày tại triển lãm.

Tuy nhiên trái ngược với tính toán ban đầu, anh Tú bất ngờ khi thấy tình trạng ùn tắc mỗi lúc một kéo dài. Vị khách Hà Nội nhích từng chút lên cầu Đông Trù, chờ cả tiếng chưa thể qua cầu.

Tới gần 14h, khi đã qua cầu và cách Trung tâm Triển lãm một quãng ngắn, anh Tú quan sát thấy tình trạng tắc dài và nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, ngay khi thấy lối rẽ, anh quyết định quay đầu, lái xe thẳng về nhà.

"Gia đình tôi đều rất tiếc vì trẻ nhỏ rất háo hức muốn tới đây trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu vẫn cố di chuyển, tôi không biết sẽ phải nhích từng mét trong bao lâu. Do trẻ nhỏ cũng mệt và đói, hai vợ chồng đành phải quay xe, hẹn tới triển lãm vào dịp khác", anh Tú chia sẻ.

Người dân tham quan các khu trưng bày trong triển lãm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Gặp tình trạng tương tự, gia đình chị Bích Ngọc (phường Yên Sở, Hà Nội) di chuyển sáng 30/8. Sau gần 6 tiếng mới tới nơi, tuy nhiên khi được tận mắt chứng kiến cảnh quan hoành tráng bên trong, vị khách thấy hoàn toàn xứng đáng.

"Chắc chắn đây là nơi không thể bỏ qua khi du khách tới Hà Nội dịp này. Gia đình tôi dành cả ngày cũng chưa trải nghiệm được hết, tranh thủ tìm hiểu lịch sử đất nước, có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tiên tiến nhất hội tụ trong một sự kiện", chị Ngọc nói.

Liên quan tới sự việc này, chiều cùng ngày, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, nguyên nhân của việc ùn tắc kéo dài do lượng người đổ ra đường đông.

Trong đó nhiều gia đình muốn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia để tham quan triển lãm " 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Điều này dẫn tới nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Được biết, đơn vị này hiện vẫn tích cực tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường quản lý hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Anh Huy Hoàng, một người dân sống ở Đông Anh, cho biết, sáng 31/8, tình trạng ùn tắc đã cải thiện.

Tuy nhiên, theo anh Hoàng, du khách nên gửi xe ở chân cầu Đông Trù phía bên Long Biên sau đó đi bộ từ khu vực này tới Trung tâm Triển lãm (hơn 1km) để giảm tình trạng ùn tắc.