Tổng thống Trump "đứng hình" vì phát âm của phóng viên nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi (Ảnh: Fox News).

Sự việc diễn ra hôm 23/10 khi nữ phóng viên đặt câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có coi cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng ở Quốc hội Israel về việc áp dụng luật của Israel tại Bờ Tây là một “thách thức đối với nỗ lực hòa bình” do ông khởi xướng hay không.

Ông Trump đề nghị nữ phóng viên người Pháp nhắc lại câu hỏi, nhưng ông vẫn không hiểu. Nhà lãnh đạo Mỹ đã quay sang Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và nói: “Bà có thể trả lời giúp tôi không? Vì tôi không hiểu cô ấy nói gì cả".

Sau đó, ông Trump hỏi nữ phóng viên: “Cô đến từ đâu vậy?”

Khi cô trả lời rằng mình đến từ Pháp, Tổng thống Trump nói: “Ồ, cô đến từ Pháp à. Giọng rất hay, nhưng chúng tôi không hiểu cô nói gì cả”.

Sau khi Bộ trưởng Bondi nhắc lại câu hỏi, ông Trump đáp ngắn gọn: “Bờ Tây à? Đừng lo về Bờ Tây. Israel sẽ không làm gì ở đó đâu, được chứ? Đừng lo. Israel đang làm rất tốt. Họ sẽ không làm gì với Bờ Tây đâu”.

Sự việc này gợi lại một tình huống tương tự hồi tháng 2, khi ông Trump khen một nữ phóng viên Afghanistan có “giọng nói rất hay” nhưng ông cũng không hiểu được cô ấy nói gì, rồi kết thúc cuộc trao đổi bằng câu: “Chúc may mắn, hãy sống trong hòa bình”.