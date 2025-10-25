9 tháng đầu năm, TPBank duy trì tăng trưởng hai chữ số, tài sản vượt 450.000 tỷ đồng

Quy mô tài sản và tín dụng tăng trưởng bền vững

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của TPBank đạt gần 451.930 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm. Dư nợ tín dụng tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 303.400 tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch năm, tăng hơn 22% so với cùng kỳ.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 296.700 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cuối năm 2024, chủ yếu nhờ đẩy mạnh cho vay cá nhân và lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Song song với tăng trưởng tín dụng, tổng huy động vốn của ngân hàng đạt khoảng 404.370 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng xấp xỉ 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của TPBank 9 tháng năm 2025 vượt mốc 450.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm (Ảnh: TPBank).

Bên cạnh quy mô tăng trưởng mạnh, TPBank duy trì các chỉ số an toàn ở mức tích cực. Vốn tự có của TPBank hiện là 51.463 tỷ đồng, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,29%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

TPBank là ngân hàng đầu tiên tuân thủ sớm quy định tại Thông tư 14 về an toàn vốn theo chuẩn mực Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn (SA), đồng thời triển khai tiếp việc áp dụng phương pháp nâng cao (IRB) theo đúng lộ trình quy định. Đây là bước tiến trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng toàn diện Thông tư 14 vào năm 2027.

Nhờ nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược tăng trưởng thận trọng, TPBank tiếp tục được Vietnam Report xếp hạng trong “Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2025”.

Hiệu quả hoạt động cải thiện, đẩy mạnh thông minh hóa

Song song với tăng trưởng quy mô, trong 9 tháng đầu năm 2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ 2024. Dù thị trường còn nhiều biến động, ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số, phản ánh năng lực vận hành hiệu quả và định hướng phát triển đúng đắn.

TPBank liên tục đầu tư vào các giải pháp số như App TPBank, LiveBank 24/7, TPBank Biz,... nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động (Ảnh: TPBank).

Cơ cấu thu nhập tiếp tục chuyển dịch tích cực, với tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ dịch vụ chiếm khoảng 21% (gần 3.000 tỷ đồng), tăng trưởng mạnh trên 19% so với cùng kỳ.

Việc gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng cho thấy TPBank đang đi đúng hướng khi tập trung phát triển hệ sinh thái ngân hàng số và đa dạng hóa nguồn thu. Ngân hàng liên tục đầu tư vào các giải pháp số như App TPBank, LiveBank 24/7, TPBank Biz... nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Nhờ những nỗ lực này, TPBank đã được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm thứ hai liên tiếp.

Chiến dịch tài trợ chương trình thực tế và hai đêm concert “Em xinh say hi” đã mang lại hiệu ứng truyền thông nổi bật, trở thành một cú hích mạnh mẽ cho hoạt động ngân hàng số của TPBank. Gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu được ghi nhận, đưa thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” trở nên gần gũi và quen thuộc, đặc biệt trong cộng đồng người dùng trẻ.

Trong thời gian chương trình phát sóng, lượng tải ứng dụng TPBank tăng khoảng 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt; số thẻ tín dụng mở mới trên ứng dụng tăng gấp 3 lần. Đồng thời, TPBank dẫn đầu ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội trong tháng 7 và 8, với lượng thảo luận thương hiệu tăng mạnh. Thành công từ chiến dịch không chỉ giúp gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu mà còn góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Thành công từ chiến dịch tài trợ chương trình thực tế và hai đêm concert “Em xinh say hi” giúp TPBank gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh (Ảnh: TPBank).

Củng cố tiềm lực, mở rộng hoạt động

TPBank tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc thông qua tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.320 tỷ đồng trong tháng 10, nâng tổng vốn lên trên 27.740 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng chia cổ tức kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu, vừa đảm bảo lợi ích cổ đông, vừa tăng nội lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thực hiện chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính, TPBank đã trình phương án nâng sở hữu tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên 51%, mục tiêu đưa TPS trở thành thành viên trong hệ sinh thái.

Bước đi này, theo đại diện TPBank, đánh dấu quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp trọn gói dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh, TPBank còn khẳng định vai trò đồng hành có trách nhiệm với đất nước khi tiếp tục góp mặt trong Top 20 ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024, với hơn 2.314 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách trong năm 2024 - đứng thứ 9 trong nhóm ngân hàng tư nhân.