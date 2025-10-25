Nhiều du khách gặp nạn khi tắm biển Nha Trang

Ngày 25/10, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) đã phát đi thông báo nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn khi tắm biển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo thông báo, do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), khu vực biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, gió mạnh, biển động dữ dội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển, đặc biệt là tắm biển.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo khu vực có sóng to, dòng chảy mạnh dọc bãi biển Nha Trang (Ảnh: Đức Thảo).

Trong ngày 18 và 22/10, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã phát hiện, ứng cứu kịp thời 2 du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết hiện nay, Đội Cứu nạn, cứu hộ đã cắm biển cảnh báo tại các khu vực có sóng to, dòng chảy mạnh dọc công viên bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Đơn vị này đề nghị UBND phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển khi có cảnh báo nguy hiểm; chủ động thông tin trên loa truyền thanh, mạng xã hội địa phương về tình hình thời tiết và biển động để người dân, du khách nắm bắt kịp thời.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khách sạn ven biển cần thông báo và khuyến cáo du khách lưu trú về tình hình thời tiết nguy hiểm, không tắm biển trong thời gian biển động, sóng lớn.

Các cơ sở lưu trú cũng được đề nghị phối hợp với nhân viên cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang trong việc thông tin, cảnh báo và nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ các cảnh báo an toàn tại khu vực bãi tắm.