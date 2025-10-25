Hai tân Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng nhận quyết định bổ nhiệm

Sáng 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã công bố và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm nhân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ông, các thành viên Chính phủ vừa được phê chuẩn bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây cũng là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và có bề dày kinh nghiệm công tác.

Trong đó, tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh với việc phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, lần đầu tiên, Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng.

Còn tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có kinh nghiệm 35 năm công tác; rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, với 43 năm công tác. Ông được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ngoại giao và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1.

Thủ tướng đánh giá Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long; là tỉnh mạnh về kinh tế biển và phát triển du lịch.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở Trung ương và địa phương. Trước khi quay trở lại Trung ương, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũ, ông đã cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao của Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ chúc mừng tân Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt với khối lượng công việc rất lớn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ, vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân"; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí để tiến hành đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Tân Phó Thủ tướng cùng các nhân sự mới cam kết nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả.