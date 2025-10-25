Messi bay người đánh đầu tuyệt đẹp, Inter Miami mở toang cánh cửa đi tiếp

Sáng nay (25/10), Inter Miami bước vào trận lượt đi vòng 1 loạt trận play-off MLS gặp Nashville. Đây là trận đấu chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của Messi. Siêu sao người Argentina đã lập cú đúp, trong đó có pha bay người đánh đầu tuyệt đẹp, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1.

Messi bay người đánh đầu tung lưới Nashville (Ảnh: MLS).

Với kết quả này, Inter Miami chỉ cần giành chiến thắng ở trận lượt về là lọt vào vòng tứ kết MLS. Ở loạt trận play-off, các đội chỉ cần thắng hai trận là giành quyền đi tiếp. Nếu Nashville giành chiến thắng ở lượt về (với bất kể tỷ số nào), hai đội sẽ bước vào trận đấu thứ ba.

Bước vào trận đấu này, Inter Miami dồn lên tấn công với lợi thế sân nhà. Ngay ở phút thứ 4, Messi đã có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nguy hiểm nhưng bị hậu vệ đối phương cản lại. Tuy nhiên, Nashville chỉ có thể cầm cự tới phút 18.

Luis Suarez đã có pha tạt bóng thuận lợi cho Messi bay người đánh đầu tuyệt đẹp tung lưới Nashville. Trong những phút tiếp theo, Inter Miami vẫn làm chủ thế trận. Đoàn quân của HLV Mascherano tạo ra nhiều cơ hội nhưng Tadeo Allende, Ian Fray và Messi đều bỏ lỡ.

Inter Miami chiếm lợi thế khi giành chiến thắng ở lượt đi trước Nashville (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, đội bóng bang Florida tiếp tục gây sức ép. Phút 62, họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ian Fray có pha treo bóng chuẩn xác để Tadeo Allende bật cao đánh đầu, khiến thủ thành Joe Willis của Nashville chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Tới phút 90+5, Messi đã hoàn thành cú đúp khi đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0. Trong vài phút ít ỏi sau đó, Nashville đã có bàn thắng danh dự do công của Hany Mukhtar sau pha đá phạt đẹp mắt.

Trận lượt về giữa Inter Miami và Nashville sẽ diễn ra vào ngày 1/11 trên sân Geodis Park.