Vụ vé số trúng giải đặc biệt bị rách: Người phụ hồ nghèo đã nhận thưởng

Ngày 23/10, anh P.D.L. (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Theo anh L., sau khi trừ thuế, anh đã được nhận hơn 1,8 tỷ đồng. Số tiền này được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai chuyển vào tài khoản của anh lúc 10h40 ngày 23/10.

Anh L. và tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách (Ảnh: Hà Xuyên).

“Tôi rất mừng khi công ty xổ số đã xem xét thấu đáo vụ việc để quyết định trả thưởng cho tờ vé số bị rách”, anh L. chia sẻ.

Gia đình anh L. có 3 anh em, riêng anh vẫn chưa lập gia đình. Anh trai và em út đi làm ăn xa, anh ở nhà làm nghề phụ hồ và chăm sóc cha mẹ đã ngoài 70 tuổi.

Cuộc sống của anh khá khó khăn, mẹ anh đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 25/9, anh L. mua một tờ vé số có ký hiệu K39-25 với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa, do sơ suất làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

Ngày 2/10, anh mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé số được thu nhận, chuyển đến trụ sở chính của công ty.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Theo biên bản buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Anh L. không đồng ý với kết luận này nên đã yêu cầu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai lập hội đồng thẩm định tờ vé số để có thể trả thưởng theo quy định.

Ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giám định tờ vé số bị rách để có căn cứ trả thưởng cho anh L..