Bà hoảng loạn giằng co cố cứu cháu sơ sinh trong tay kẻ cầm dao đâm loạn xạ

Chiều 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi giết người.

Vỹ là người cầm dao đâm loạn xạ trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào trưa ngày 23/10, khiến 3 điều dưỡng Khoa Sơ sinh của bệnh viện này cùng 2 người nhà bệnh nhân phòng 304 bị thương.

Bà Thủy bị Bàn Văn Vỹ đâm vào cổ khi đang cố gắng cứu cháu (Ảnh: Đ. Vũ).

Ngoài gây thương tích cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân, người đàn ông này còn có hành vi tấn công 2 cháu bé sơ sinh đang được điều trị, chăm sóc tại đây.

Đến thời điểm này, sức khỏe của các nạn nhân đã cơ bản ổn định. Riêng nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, người bị đâm nhiều nhát dao, trong đó có 4 nhát vào cổ, ngực, đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Sau cuộc phẫu thuật cấp cứu, vết thương của bà Ngô Thị Thu Thủy (SN 1974, trú tỉnh Nghệ An) đã được xử lý, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người phụ nữ này đang được điều trị tại Khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bà Thủy là người đã cố giành lại cháu của mình từ tay Bàn Văn Vỹ và bị anh ta đâm một nhát dao vào cổ.

Theo bà Thủy, thời điểm Vỹ có mặt tại phòng điều trị, một cháu của bà Thủy đang nằm trên giường, cháu còn lại đang được bà thay tã, chuẩn bị bế.

“Vừa nghe tiếng la hét, náo loạn, tôi định bế cháu lên thì Vỹ xông đến giành lấy. Hắn bế lại khu vực vệ sinh định vứt xuống, tôi ra giằng co, hắn cứ đè cổ cháu bóp. Tôi ôm được cháu thì bị hắn đâm”, bà Thủy hãi hùng nhớ lại.

Khi bà Thủy đang cố thoát ra, điều dưỡng Trần Thị Hồng (chăm sóc bệnh nhân buồng 303) vào hỗ trợ đón lấy cháu bé và chạy ra khỏi phòng.

Sau khi đâm bà Thủy, Bàn Văn Vỹ xông đến giường cháu bà Phan Thị Tứ (trú tỉnh Hà Tĩnh).

Bà Phan Thị Tứ (Ảnh: Đ. Vũ).

Sự việc đã xảy ra 2 ngày nhưng bà Tứ còn hằn nguyên nét hoảng sợ trên khuôn mặt.

Sáng 23/10, bà và con gái có mặt tại phòng 304 để chăm sóc 2 cháu sinh đôi đang điều trị tại đây. Thời điểm xảy ra sự việc, 2 cháu của bà Tứ đang được chiếu điện chữa vàng da do sinh thiếu tháng.

“Nhà ấy (Bàn Văn Vỹ) xông đến giường cháu tôi. Tôi nói “bà xin, đừng giết bà, đừng giết cháu bà””, bà Tứ run run kể.

Đại diện Bộ Y tế và Sở Y tế Nghệ An thăm, động viên người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ việc (Ảnh: Đ. Vũ).

Con gái bà Tứ bế được một cháu, còn bà do sức yếu, vướng máy móc không kịp chạy.

Theo bà Tứ, thấy cháu bị Vỹ bóp cổ tím tái, người phụ nữ 63 tuổi ôm cháu, nhảy qua mấy chiếc giường nhằm chạy trốn nhưng bị anh ta đuổi theo đâm vào lưng.

Nén đau, bà Tứ cố chạy ra ngoài, được các nhân viên bệnh viện hỗ trợ, đưa vào phòng khác lánh nạn. Cháu bé cũng được nhân viên y tế bế giúp, chăm sóc. Bà bị thương ở lưng và 2 ngón tay bàn tay phải, đã được bác sĩ xử lý.