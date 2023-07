Đảo đá trên Vịnh Hạ Long bảo vệ tàu thuyền tránh bão Talim

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào trưa 18/7, tại vùng biển trên Vịnh Hạ Long, khu vực đường bao biển (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh), có hàng trăm tàu, thuyền, sà lan vào đây tránh trú bão số 1 (bão Talim).

Khu vực trên phía ngoài có nhiều đảo đá tạo thành bức "tường bao" chắn sóng, chắn gió, giúp các tàu, thuyền an toàn khi khu vực này chịu ảnh hưởng của bão số 1.

Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh đã tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Những đảo, núi đá vôi trên Vịnh Hạ Long tạo thành bức "tường bao" vững chắc bảo vệ các tàu, thuyền vào đây tránh trú bão số 1.

Quảng Ninh là địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 1, sáng 18/7, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại TP Móng Cái.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Quảng Ninh đã làm tốt công tác chủ động ứng phó với bão số 1.

"Thời điểm đoàn kiểm tra tại TP Móng Cái, mưa nhỏ, gió không to, rất may bão đã đi sang Trung Quốc. Đối với các mỏ than, hầm lò, theo báo cáo của địa phương, đều có phương án đề phòng, ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây sạt lở", ông Hiệp nói.

Các sà lan đắp bạt vào tránh trú bão trên Vịnh Hạ Long.

Ngư dân này cho biết, ngay khi có thông tin của từ chính quyền địa phương về vị trí, hướng di chuyển của bão số 1, họ đã di chuyển phương tiện của mình vào đây để tránh trú, dừng mọi hoạt động khai thác thủy sản.

Thời điểm phóng viên có mặt, khu vực này có mưa to, gió lớn. Trên tuyến đường bao biển vào những ngày thời tiết đẹp hoạt động đi lại của các phương tiện rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay khá vắng vẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 18/7, vị trí tâm bão số 1 trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn cho nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Chính quyền địa phương này đã lên các phương án, gia cố các tuyến đê yếu, chủ động người, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.