Đẫm mồ hôi mưu sinh dưới cái nắng đỉnh điểm gần 50 độ C ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết ngày 3/8, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong đó, tại trạm Láng (Hà Nội) nhiệt độ đo được là 38,2 độ C. Đây là một trong những ngày nắng nóng kỷ lục kể từ đầu mùa Hè đến nay.

Mặc dù nhiệt độ tại trạm Láng (Hà Nội) là hơn 38 độ C nhưng theo khảo sát của phóng viên Dân trí, trong đầu giờ chiều nay nhiều nơi tại Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, sân vận động Mỹ Đình, đường Láng, đường Nguyễn Khang,... nhiệt độ ngoài trời trên mặt đường là hơn 50 độ C.

Mặc dù trời nắng như thiêu đốt nhưng tại công trường cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường hai bên sông Tô Lịch hàng chục công nhân vẫn miệt mài làm việc.

13h30, anh Nguyễn Trọng Thỏa (quê Thanh Hóa) tất bật trộn bê tông để đổ bờ kè của hố ga nằm bên cạnh dòng sông Tô Lịch.

Trời nắng nóng gay gắt khiến công việc của các công nhân càng thêm vất vả, nhọc nhằn.

"Mấy ngày qua cũng nắng, oi bức nhưng không nắng rát như hôm nay. Hôm nay, chỉ làm việc ngoài trời khoảng 30-40 phút là mồ hôi chảy ra như tắm", anh Dương Kim Kiên (37 tuổi, quê Nghệ An - công nhân trên công trường cải tạo sông Tô Lịch) chia sẻ.

Trên công trường dọc sông Tô Lịch, hầu hết tại các điểm xây lắp hố ga đều có quạt công nghiệp để làm vơi bớt cái nóng.

"Nếu không có quạt này anh em không thể làm nổi vì hôm nay nắng nóng cộng với mùi hôi thối của nước sông bốc lên khiến không khí càng trở nên ngột ngạt", anh Kim Kiên nói.

Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc.

Liên quan đến công tác cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường hai bên sông Tô Lịch và việc bổ cập nước vào sông Tô Lịch, theo báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội, sở đã hoàn thành giai đoạn 1 việc nạo vét bùn lòng sông (từ phố Hoàng Quốc Việt đến cầu Khương Đình) với chiều dài tuyến khoảng 7km.

Dự kiến, trong tháng 8 sẽ hoàn thành giai đoạn 2 (từ cầu Khương Đình đến chùa Long Quang) với chiều dài 5km.

13h40, nhiệt độ trên bề mặt công trường cải tạo sông Tô Lịch 44-45 độ C, một số thời điểm lên đến 47-48 độ C.

Dù đã bước sang tuổi 60 tuổi cộng với cái nóng như thiêu đốt nhưng đôi tay ông Lê Doãn Phương vẫn thoăn thoắt vận chuyển từng xô bê tông xuống hố ga.

Ông chia sẻ, do công trình đang trong quá trình hoàn thiện "nước rút" nên các công nhân phải làm việc tăng ca, cố gắng đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ.

14h, đứng dưới hố ga cao khoảng 2,5m, rộng 2m khiến anh Cao Mạnh Huy cảm thấy tức ngực, khó thở vì thời tiết nắng nóng và mùi hôi thối bốc lên từ sông Tô Lịch.

"Chỉ đứng dưới này 15-20 phút là tôi phải trèo lên cho đỡ nóng và không khí bớt ngột ngạt", anh Huy bộc bạch.

Sau khoảng 30 phút làm việc liên tục, ông Lê Doãn Phương (60 tuổi, trú Hà Nội) mồ hôi nhễ nhại phải nghỉ giải lao cho đỡ mệt.

"Theo cảm nhận của tôi từ đầu mùa hè đến nay hôm nay là nắng nóng nhất. Chỉ đứng ở ngoài 15-20 phút là mồ hôi ra ướt áo", ông Phương nói.

14h20, nhiệt độ ngoài trời lúc này trên 40 độ C nhưng Minh Tuấn (18 tuổi, quê Lai Châu) vẫn miệt mài làm việc. Tuấn cho biết, do công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện nên các công nhân phải gấp rút làm việc. Mặc dù trời nắng nhưng công việc của Tuấn và các công nhân bắt đầu từ 13h và kết thúc vào 17-18h.

15h10, nữ công nhân miệt mài cải tạo lại khu đất dưới cầu cạn Vành đai 2, Hà Nội, để chuẩn bị trồng cây thay thế.

Do trời nắng nóng gay gắt nên một số tài xế xe ôm đã chọn những điểm râm mát như gốc cây để tranh thủ nghỉ ngơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt có thể khiến cơ thể mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2–4°C, thậm chí hơn, tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa. (Ảnh: Mạnh Quân).