Đại úy công an livestream bán nông sản giúp dân bản thoát nghèo

Lan tỏa từ những clip triệu view

Khoảng 5 tháng trước, Đại úy Hà Văn Đức được điều chuyển từ Công an huyện Quan Hóa (trước khi Công an cấp huyện giải thể) về nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Địa phương này từng là điểm nóng về ma túy, an ninh phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh công tác "Dân vận khéo", Đại úy Đức cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại úy Hà Văn Đức tặng quà đến gia đình các em nhỏ xã Trung Sơn có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Thanh Tùng).

"Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, chúng tôi vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để có hướng hỗ trợ phù hợp", Đại úy Đức nói.

Trong một lần tuần tra tại bản Ta Bán, anh cùng đồng đội phát hiện nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đi tù vì ma túy, không người chăm sóc. Từ sự cảm thông, các cán bộ công an đã tặng quà, thăm hỏi và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội TikTok. Những hình ảnh này sau đó lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hiện kênh TikTok "Người ở bản" của Đại úy Đức có hơn 84.000 lượt theo dõi, nhiều video đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Một trong những clip gây xúc động nhất là cảnh tuần tra đêm, khi các cán bộ công an lặng lẽ mở cửa kiểm tra giấc ngủ của hai chị em nhỏ có mẹ đi tù, bố bỏ đi biệt tích. Clip thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok.

Kênh Tiktok "Người ở bản" của Đại úy Hà Văn Đức có những clip thu hút hàng triệu lượt xem (Ảnh: Thanh Tùng).

“Khi đăng tải clip và nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng, chúng tôi khá bất ngờ. Sau đó, anh em đã báo cáo đến thủ trưởng đơn vị và được đồng ý sử dụng mạng xã hội như một kênh dân vận để giúp đỡ người dân trên địa bàn. Tất nhiên, bên cạnh việc xây dựng kênh, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an ninh trật tự phải được chú trọng sát sao”, Đại úy Đức chia sẻ.

Từ những video đó, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Tuy nhiên, theo Đại úy Đức, để đảm bảo minh bạch, Công an xã không nhận tiền mặt mà chỉ kết nối người dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để chuyển quà đúng đối tượng cần giúp đỡ.

“Các em nhỏ thì chúng tôi hỗ trợ sách vở, đồ dùng cá nhân, xe đạp. Còn những hoàn cảnh khó khăn, người già, chúng tôi kết nối với các nhà hảo tâm tặng gạo, nhu yếu phẩm. Mỗi khi đi tuần tra địa bàn, anh em trong đơn vị thường kết hợp tặng quà đến người dân. Nhờ đó mà hình ảnh công an đối với người dân càng trở nên sâu đậm”, Đại úy Đức nói.

Cán bộ công an livestream bán hàng giúp người dân

Đại úy Đức cho biết ban đầu, việc chia sẻ clip chỉ nhằm lan tỏa hoạt động dân vận. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc với người dân, anh nhận thấy nhiều hộ có sản phẩm như măng khô, măng ớt, đũa tre, mận rừng... nhưng chưa biết cách tiêu thụ hiệu quả.

Đại úy Đức tranh thủ buổi tối, đến tận nhà livestream giúp người dân bán hàng nông sản (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh nảy ra ý tưởng tận dụng TikTok để hỗ trợ người dân bán hàng. Mỗi tuần 3 buổi, sau giờ làm việc, đêm đến anh tới tận nhà dân quay lại quá trình sản xuất, sơ chế sản phẩm, sau đó livestream (phát trực tiếp) giới thiệu nông sản đến cộng đồng mạng. Mỗi buổi livestream kéo dài 1-2 giờ, thu hút hàng nghìn lượt xem.

"Người dân trước đây chỉ biết xem clip trên TikTok. Nay họ đã biết quay clip, biết giới thiệu sản phẩm của bản làng đến cộng đồng", Đại úy Đức chia sẻ.

Ngoài việc lên sóng livestream bán hàng, Đại úy Đức còn hướng dẫn người dân tiếp cận với sàn thương mại điện tử, học cách quay, dựng video giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, hiệu quả bán hàng của người dân từng bước nâng lên rõ rệt.

Nhiều mặt hàng nông sản tiêu thụ tốt, bà con hào hứng sản xuất, đóng gói, cải tiến chất lượng. Từ đó, một số hộ có thu nhập đều đặn, dần thoát cảnh trông chờ vào trợ cấp hoặc nguồn thu bấp bênh.

Đại úy Hà Văn Đức cùng đồng nghiệp đến thăm hỏi, động viên người dân tích cực bán hàng trên mạng để phát triển kinh tế (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Phạm Bá Tài (SN 1999), trú tại bản Chiềng, xã Trung Sơn cho biết nhờ sự giúp đỡ tận tình của cán bộ công an, hơn một tháng qua, gia đình anh tìm được hướng tiêu thụ măng ớt một cách hiệu quả.

“Nhờ các anh giúp đỡ, hỗ trợ livestream bán hàng, mỗi tháng vợ chồng tôi bán được hơn 100 bình măng ớt. Trước đây, chúng tôi không biết cách bán hàng online, chỉ đơn thuần đem ra chợ bán nên tiêu thụ chậm. Kể từ ngày biết giao dịch mua bán trên sàn thương mại điện tử, các sản phẩm măng ớt của gia đình đã có khách “chốt đơn” từ khắp mọi miền đất nước”, anh Tài tâm sự.

Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, cho biết toàn xã có 6 bản với gần 3.200 nhân khẩu. Ngoài đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại địa bàn, đơn vị luôn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng nền tảng số trong công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

"Việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube để quảng bá sản phẩm địa phương không chỉ giúp tiêu thụ nông sản mà còn thay đổi nhận thức của người dân về chuyển đổi số", Trung tá Trường đánh giá.

Nhờ sự giúp đỡ của Đại úy Đức, vợ chồng anh Phạm Bá Tài, bản Chiềng, xã Trung Sơn có nguồn thu nhập ổn định từ việc bán măng ớt trên mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, Trung tá Trường cũng nhấn mạnh tất cả nội dung đăng tải phải đảm bảo tính chân thực, không dàn dựng, không vi phạm quy định của ngành.

"Hình ảnh người chiến sĩ công an phải thể hiện đúng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Chúng tôi quán triệt cán bộ tuyệt đối không lạm dụng mạng xã hội, không làm việc riêng hay gây phản cảm...", Trung tá Trường nói.

Theo Trung tá Trường, sự thay đổi lớn nhất hiện nay ở địa bàn là thế hệ trẻ ở vùng cao nay đã mạnh dạn sử dụng công nghệ để làm kinh tế. Không ít thanh niên đã lập kênh TikTok riêng để bán hàng, giới thiệu đặc sản quê hương, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.