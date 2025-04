Cựu chiến binh ở TPHCM miệt mài luyện tập diễu hành chuẩn bị cho lễ 30/4

Tối 15/4, tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) đã diễn ra buổi hợp luyện với sự tham gia của hơn 2.000 người thuộc 13 khối đại diện cho các tầng lớp xã hội tại TPHCM. Các khối này bao gồm báo chí và truyền thông, công nhân, nông dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phụ nữ, trí thức, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, khối tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử tiêu biểu, khối Cựu thanh niên xung phong, thiếu nhi và thanh niên, doanh nhân và cựu chiến binh.

Trong số 13 khối tham gia, khối cựu chiến binh là một điểm nhấn xúc động, với hơn 120 cựu chiến binh sinh sống tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Khối diễu hành Cựu chiến binh là một điểm nhấn đặc biệt và có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, đại diện cho thế hệ bộ đội Cụ Hồ trên toàn quốc. Những người lính năm xưa, mái đầu đã bạc, bước chân có phần chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng tinh thần người lính Cụ Hồ.

"Được góp mặt tham gia diễu hành không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà còn đối với tất cả những cựu chiến binh khác. Tuy tuổi tác cao, thời tiết nóng cũng không hề làm tôi chùn bước tập luyện", ông Đoàn Văn Ngũ (72 tuổi) chia sẻ.

Những ngày luyện tập từ chiều đến đêm không chỉ là thời gian chuẩn bị cho lễ diễu hành trọng đại, mà còn trở thành dịp đặc biệt để những cựu chiến binh được hội ngộ, ôn lại kỷ niệm một thời cùng nhau vào sinh ra tử.

Ngay sau khối Cựu chiến binh là sự xuất hiện trang trọng của khối Cựu thanh niên xung phong - những con người từng trực tiếp tham gia phục vụ trong thời kỳ giải phóng dân tộc. Họ là những thanh niên đã xung phong rời mái nhà thân yêu, góp mặt ở những mặt trận ác liệt nhất để vận chuyển lương thực, tải đạn, mở đường, chăm sóc thương binh và thực hiện nhiều nhiệm vụ hậu cần quan trọng.

"Năm 18 tuổi, tôi từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong theo lời kêu gọi của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hôm nay, được chứng kiến các bạn trẻ, các em thanh thiếu niên cùng hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia diễu hành, tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc", bà Nguyễn Thị Hiệp (70 tuổi) nói.

Cùng với khối cựu chiến binh, các khối khác như trí thức, thanh niên, thiếu nhi, công nhân, nông dân, doanh nhân, phụ nữ… đã đồng hành luyện tập, tạo nên một bức tranh đa sắc về khối đại đoàn kết dân tộc.

Hơn 2.000 người dân từ các tầng lớp xã hội đã cùng nhau tập luyện nhịp nhàng, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh diễu hành, các khối tham gia sẽ đồng diễn những tiết mục múa hát với cờ hoa rực rỡ.

Các bạn trẻ rạng rỡ trong buổi luyện tập diễu hành, trên tay là cờ đỏ sao vàng và những bó hoa rực rỡ, họ hòa mình vào không khí sôi động, đầy hào hứng, góp phần tạo nên một bức tranh rực sáng của lòng yêu nước và tinh thần thế hệ trẻ hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo kế hoạch, ngày 18/4, 13 khối đại diện cho các tầng lớp xã hội sẽ có buổi tổng hợp luyện cùng 38 khối. Trong đó quân đội, lực lượng dân quân 25 khối, lực lượng công an 13 khối trên đường Lê Duẩn. Đây là dịp để các lực lượng quân đội, công an và nhân dân cùng nhau khẳng định tinh thần đoàn kết, sẵn sàng bảo vệ độc lập, tự do của đất nước.