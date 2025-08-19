Xe tăng, tên lửa, UAV hành quân về Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu binh A80

Đêm 18/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 tổ chức cơ động phương tiện thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành từ Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (xã Mỹ Đức, Hà Nội) về điểm tập kết tại Sở Chỉ huy ở phố Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, các lực lượng xe pháo sau khi sắp xếp xong đội hình, hoàn thành công tác chuẩn bị đến đúng 21h05 bắt đầu di chuyển về Sở Chỉ huy với quãng đường khoảng 60km (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lực lượng cơ động đêm 18/8 được tổ chức thành đội hình khối xe bánh xích, tăng thiết giáp của Binh chủng Tăng thiết giáp; đoàn thứ hai là khối xe bánh lốp và đoàn thứ 3 là các phương tiện của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong khi cơ động trên một số tuyến đường đông đúc như Đại lộ Thăng Long các lực lượng sẵn sàng xử lý nhanh chóng các tình huống đã được huấn luyện như: Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông.

Trong ảnh là tổ hợp tên lửa Trường Sơn lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Tổ hợp tên lửa này do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp tên lửa Trường Sơn gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa,... (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các phương tiện lưu thông với tốc độ 20-30km/h, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau khoảng 2 tiếng di chuyển nhiều phương tiện chở các UAV do Việt Nam sản xuất về đến khu vực trường đua F1 nằm cạnh sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Các UAV do Việt Nam sản xuất thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, có thể thực hiện các nhiệm vụ bằng đường không với độ chính xác cao, hoạt động cả ngày lẫn đêm (Ảnh: Hải Long).

Các xe pháo phòng không lưu thông trên đường Lê Quang Đạo (Ảnh: Hải Long).

Các xe chở thiết bị bay không người lái UAV là những phương tiện đi cuối cùng trong đoàn cơ động đêm 18/8 (Ảnh: Hải Long).

Đoàn xe bánh xích, tăng thiết giáp của Binh chủng Tăng thiết giáp di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng về đê Âu Cơ (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh các dòng xe tăng hiện đại Binh chủng Tăng thiết giáp còn đưa các xe tăng được hiện đại hoá sâu như T54, T55 tham gia diễu binh, diễu hành. Các xe tăng này có khả năng di chuyển linh hoạt, phù hợp với mọi điều kiện địa hình, hiệu quả chiến đấu cao.

Đây cũng là những pháo đài vững chãi, trang bị hệ thống pháo, súng máy phòng không uy lực, mạnh mẽ (Ảnh: Mạnh Quân).

Hầu hết các xe tăng, xe bánh xích được vận chuyển bằng xe đầu kéo quân sự Maz. Xe Maz do nhà máy của Nga thiết kế, sản xuất để chuyên chở xe tăng, pháo và các phương tiện thiết giáp phục vụ cho hoạt động quân sự (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng dài phương tiện chở xe tăng, xe bánh xích lưu thông trên đường Âu Cơ (Ảnh: Hoàng Việt).

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng các phương tiện lưu thông ổn định, đảm bảo an toàn (Ảnh: Hoàng Việt).

23h40 các khí tài của Binh chủng Tăng thiết giáp di chuyển trên phố Cửa Bắc qua Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Thành Đông).

Đêm 18/8 Hà Nội mưa nặng hạt nhưng hầu hết các vũ khí, khí tài đều được bảo quản cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển.

Đến đêm 19/8, khối khí tài quân sự của Công an và Quân đội sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực gần Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễn ra vào 21/8 (Ảnh: Thành Đông).

Khoảng một tháng qua lực lượng vũ trang gồm các khối diễu binh Quân đội, Công an đã trải qua bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 trước khi đến Quảng trường Ba Đình.

Hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tham gia luyện tập chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thành Đông).

Sau khi cả ba đoàn khí tài đã về đến các điểm tập kết: Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) và Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Hà Nội), các khí tài sẽ được hạ tải (Ảnh: Thành Đông).

Việc di chuyển các vũ khí, khí tài đến điểm tập kết đêm 18/8 diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối (Ảnh: Nam Anh).

Đến khoảng 00h30 ngày 19/8, cuộc hành quân kết thúc. Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng các phương tiện đã về đến điểm tập kết đúng kế hoạch, lộ trình. Quá trình di chuyển, hạ xe bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.

Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Đây là sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Xe có trọng lượng khoảng 15 tấn, kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất. XCB-01 được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình, khả năng chiến đấu đạt hiệu quả cao (Ảnh: Nam Anh).

Các chiến sĩ kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện vận chuyển trước khi hạ tải các khí tài quân sự. Sau khi hạ tải các xe vận chuyển tiếp tục di chuyển về Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 để phục vụ việc vận chuyển vào tối 19/8 (Ảnh: Nam Anh).

Khối Tăng thiết giáp có xe tăng chiến đấu chủ lực T-90. Xe tăng T-90 là một trong số những vũ khí tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài việc bắn được tất cả các loại đạn thông dụng, xe tăng T-90 còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng 9M119 Refleks (AT-11 Sniper) qua nòng (Ảnh: Nam Anh).