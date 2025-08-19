Ông Zelensky: Tôi đã có cuộc gặp tốt nhất với ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông tin cuộc trao đổi với Tổng thống Donald Trump đã diễn ra rất tốt đẹp.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Trump, rất tốt. Và thực sự đây là cuộc trao đổi tốt nhất, hoặc có lẽ cuộc họp tốt nhất sẽ đến trong tương lai”, ông Zelensky nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 18/8.

“Chúng tôi đã nói về nhiều điểm. Điểm đầu tiên là các bảo đảm an ninh, và chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của Tổng thống cùng tất cả các nhà lãnh đạo ở đây. An ninh của Ukraine phụ thuộc vào Mỹ, vào ngài, và vào những nhà lãnh đạo đang cùng đồng hành với chúng tôi”, ông bổ sung.

Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska.

Tổng thống Mỹ nhận định có một “cơ hội tốt” để chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu hơn 3 năm qua. Ông cũng cho hay, Mỹ sẽ tham gia vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Putin ngay sau cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu và hy vọng có một cuộc họp 3 bên Mỹ, Nga, Ukraine.

“Tôi nghĩ nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc họp 3 bên, và tôi cho rằng sẽ có cơ hội hợp lý để kết thúc chiến sự khi chúng ta làm điều đó”, ông Trump nói.

Ông Zelensky đã đánh giá cao nỗ lực cá nhân của ông Trump nhằm khép lại cuộc xung đột hơn 3 năm qua.

Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Phần Lan, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thư ký NATO đã có mặt tại Nhà Trắng để thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu đã có cuộc họp chuẩn bị với Tổng thống Ukraine tại Washington, trong khi ông Zelensky cũng gặp đặc phái viên về Ukraine của ông Trump, Keith Kellogg.

Ông Zelensky mô tả các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng là “rất nghiêm túc” và nhắc lại cụm từ “hòa bình thông qua sức mạnh".

“Tổng thống Trump có sức mạnh đó. Chúng ta phải làm mọi thứ đúng đắn để khiến hòa bình thành hiện thực”, ông Zelensky kêu gọi.

Trên mạng xã hội, ông kêu gọi một “nền hòa bình đáng tin cậy và lâu dài cho Ukraine và cho toàn châu Âu” và cho biết họ sẽ thảo luận về các bảo đảm an ninh phương Tây dành cho Ukraine.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ giúp châu Âu trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tổng thống Mỹ nói tại Phòng Bầu dục rằng ông thích ý tưởng về lệnh ngừng bắn, nhưng ông cũng tin rằng việc xúc tiến thỏa thuận hòa bình có thể diễn ra trong tương lai gần.

Trong cuộc họp với ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi về việc cần có một lệnh ngừng bắn để làm tiền đề cho các cuộc đàm phán kế tiếp.

Mặt khác, trong phát biểu công khai trước báo giới, các nhà lãnh đạo châu Âu đánh giá cao nỗ lực của ông Trump và Mỹ trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.