Tổng thống Trump khen trang phục của Tổng thống Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng, bộ trang phục áo thun dài tay tối màu đơn giản mang phong cách quân sự của ông đã thành chủ đề được quan tâm. Bầu không khí của cuộc họp với ông Trump khi đó đã trở nên căng thẳng, dẫn tới cuộc trao đổi không đạt được như kỳ vọng.

Sáu tháng sau, khi trở lại Nhà Trắng, ông Zelensky xuất hiện tại cuộc hội đàm với ông Trump trong một bộ trang phục trang trọng hơn. Bộ đồ toàn màu đen, không cà vạt, không hẳn là một bộ vest, mang phong cách quân đội.

Một phóng viên, người từng hỏi ông Zelensky hồi tháng 2 vì sao không mặc vest, lần này đã khen Tổng thống Ukraine về bộ trang phục ông chọn cho cuộc họp mới nhất tại Phòng Bầu dục với ông Trump.

“Ông trông thật tuyệt trong bộ vest đó”, phóng viên nói.

Ông Trump bình luận: “Tôi cũng vừa nói y như vậy".

Lần này, ông Zelensky trả lời một cách hài hước.

“Ông thì mặc lại đúng bộ vest cũ. Tôi thay đổi, còn ông thì không", ông nói với phóng viên, khiến cả căn phòng bật cười.

Bầu không khí của cuộc họp lần này tại Nhà Trắng được mô tả là thoải mái, dễ chịu hơn so với nửa năm trước đó.

Trong nhiều năm qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã mặc trang phục kiểu quân sự để thể hiện sự đoàn kết với quân đội kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp hồi tháng 2 với ông Trump, ông Zelensky đã chuyển sang phong cách trang phục trang trọng hơn. Khi hai lãnh đạo gặp nhau tại tang lễ Giáo hoàng Francis ở Rome, Italy hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine mặc áo khoác dày màu đen kiểu dã chiến cùng áo sơ mi đen cài kín cổ, không cà vạt.

Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump đánh dấu lần trao đổi trực tiếp đầu tiên của họ kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 18/8 diễn ra chỉ 3 ngày sau các cuộc thảo luận riêng của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska. Ông Trump nói những trao đổi đó đã tạo nền tảng cho tiến triển cho tiến trình khép lại xung đột.

“Nếu hôm nay mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ có một cuộc gặp 3 bên”, ông Trump nói, ám chỉ khả năng tiến hành đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine.

Ông Zelensky hoan nghênh ý tưởng này. “Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc gặp 3 bên như Tổng thống đã nói. Đó là tín hiệu tốt. Tôi cho rằng rất tích cực", ông nói với báo chí.

Ông Trump cho biết ông sẽ ủng hộ việc châu Âu đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine và sẽ bàn chi tiết hơn với các lãnh đạo cũng tham gia cuộc họp.

Cuộc thảo luận bắt đầu bằng phiên họp riêng giữa ông Trump và ông Zelensky, sau đó là cuộc họp mở rộng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Trump cho biết, ông sẽ trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cuộc gặp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.