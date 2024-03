Công trường cảng cá 280 tỷ đồng từ tiền bồi thường của Formosa

Cảng cá 280 tỷ đồng được xây dựng từ tiền bồi thường của Formosa (Video: Dương Nguyên).

Hơn 2 tháng nay, các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công các hạng mục của Dự án cảng cá Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, cảng cá Cửa Nhượng sẽ đáp ứng quy mô cảng cá cấp II với các tàu công suất 400CV cập cảng, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000tấn/năm.

Các hạng mục công trình giao thông của dự án gồm: Bến cập tàu từ 150CV tới 400CV; bến cập tàu dưới 150CV; bãi tiếp nhận thủy sản diện tích 2.400m2; nạo vét luồng vào cảng và khu vực vùng nước trước cảng; hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; kè bờ, đê ngăn cát, đường nội bộ trong cảng.

Những hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dân dụng khác gồm: Nhà điều hành 2 tầng; nhà tiếp nhận thủy sản; nhà tập kết chất thải rắn; nhà thanh tra; khu nhà vệ sinh; hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, thoát nước mưa; điện chiếu sáng...

Công trường có sự góp mặt của liên danh 5 nhà thầu chính gồm: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 269 (Cẩm Xuyên), Công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình (TPHCM), Công ty cổ phần đầu tư Thành Công (Nghệ An), Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quê Hương (TPHCM) và Công ty cổ phần đầu tư Quốc Việt (Nghệ An).

Để đảm bảo tiến độ thi công, các kỹ sư, công nhân phải tranh thủ làm việc khi thủy triều xuống. Các nhà thầu cũng hút cát và đắp bờ bao quanh khu vực thi công để ngăn nước lên.

Cùng với đó, các đơn vị đang tất bật thi công đóng cọc bê tông cầu cảng, xây dựng hạng mục nhà điều hành, nhà chế biến thủy hải sản,...

Ông Đậu Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần đầu tư Quốc Việt, cho biết dự án khởi công ngày 20/1 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12. Vì thế, sau ngày khởi công, đơn vị đã tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để thi công nhằm đảm bảo tiến độ.

"Việc thi công phụ thuộc vào thủy triều. Các nhà thầu đã đưa ra các biện pháp thích ứng khi thủy triều rút nhằm thuận lợi trong việc thi công để đẩy nhanh tiến độ", ông Thái nói.

Theo nhiều ngư dân địa phương, từ trước đến nay, tàu thuyền neo đậu tại khu vực Cửa Nhượng rất khó khăn do tình trạng bồi lắng. Khi đánh bắt về, họ phải neo đậu ở xa nên việc vận chuyển hải sản về bờ khó khăn. Đặc biệt, vào những ngày mưa bão, ngư dân luôn bất an vì không có nơi neo đậu an toàn.

Ngoài ra, theo ngư dân Nguyễn Chí Thanh (56 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng), không có cảng biển khiến việc buôn bán hải sản không mấy thuận lợi, giá cả thấp.

"Chúng tôi rất vui mừng khi dự án cảng cá Cửa Nhượng được đầu tư và triển khai. Hy vọng, cảng cá sẽ sớm hoàn thành để chúng tôi có chỗ neo đậu và việc buôn bán sẽ khấm khá hơn. Khu vực này gần Khu du lịch biển Thiên Cẩm nên du lịch, kinh tế sẽ phát triển", ông Thanh nói.