Đề xuất trợ cấp 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non tuyển mới

Nội dung này được đề cập trong Dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, với giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025-2026 đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hưởng chính sách thu hút tối thiểu một năm tiền lương cơ bản, cùng điều kiện cam kết làm tại cơ sở tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Giáo sinh mầm non ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất chi hỗ trợ 960.000 đồng mỗi tháng cho nhân viên trường mầm non công lập kể cả hợp đồng và thử việc ở vùng đặc biệt khó khăn làm nhiệm vụ phổ cập từ 15 ngày một tháng trở lên.

Đối với trẻ 3-5 tuổi có cha hoặc mẹ là công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp học tại tư thục hay dân lập được hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng là 150.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng với trẻ ở thôn, xã, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ không có nguồn nuôi dưỡng; gia đình nghèo, cận nghèo; là con liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, hoặc trẻ khuyết tật.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền, có trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú được hưởng các chính sách sau:

Được hỗ trợ tiền để mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, đồ chơi và các đồ dùng, học liệu học tập khác; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú với mức kinh phí là 1.350.000 đồng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú/năm học.

Được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú với định mức là 5KW điện/tháng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú và 1m3 nước/tháng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú theo giá quy định tại địa phương và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non từ 3 đến 5 tuổi được tính trên số lượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được ăn bán trú, tối thiểu bằng 3.900.000 đồng/1 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ nêu trên/1 tháng và không quá 9 tháng/năm học.